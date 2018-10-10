Молодежная сборная Таджикистана (U-19), руководимая главным тренером Мубином Эргашевым, 9 октября отправилась в Индонезию для проведения заключительного учебно-тренировочного сбора перед чемпионатом Азии-2018. Об этом сообщает официальный сайт ФФТ.

В Индонезию делегация нашей сборной отправилась транзитом через Ташкент. Перед отбытием команды с игроками и тренерским штабом встретилось руководство Федерации футбола Таджикистана – вице-президент Алишер Урунов и генеральный секретарь Давлатманд Исломов. В своей напутственной речи руководство ФФТ пожелало команде удачного выступления на чемпионате Азии-2018 в Индонезии.

На молодежном азиатском первенстве, которое пройдет с 18 октября по 4 ноября в Индонезии, наша сборная сыграет в группе «D». Ее соперниками будут сборные Китая (20 октября), Малайзии (23 октября) и Саудовской Аравии (26 октября). Все матчи с участием нашей «молодежки» пройдут на стадионе «Патриот Цандрабага» в индонезийском городе Бекаси.

По итогам группового этапа по две лучшие команды из каждой группы продолжат борьбу за медали и образуют четвертьфинальные пары. В случае выхода из группы в 1/4 финала молодежная сборная Таджикистана сыграет с одной из команд из группы «С» – Вьетнамом, Южной Кореей, Австралией или Иорданией.

Отметим, что по итогам молодежного чемпионата Азии-2018 в Индонезии четыре лучшие команды получат путевки на чемпионат мира (U-20), который в следующем году пройдет в Польше.

Напомним, сегодня в Таджикистан вернется Юношеская сборная Таджикистана по футболу, которая стала серебряным призером Чемпионата Азии-2018 в Малайзии. Их торжественно встретят в аэропорту и будут чествовать сегодня же на центральном стадионе Душанбе.

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