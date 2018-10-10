Банка Эсхата объявляет о грандиозной акции для клиентов «Хариди фоиданок»!

Оплачивайте покупки платежными картами Банка Эсхата и получайте 5% кэшбека в виде бонуса обратно на свою карту!

Кэшбек в 5% от суммы расхода вернется на ваш счет при совершении покупки в магазинах, оплате услуги в ресторанах и других точках питания, при заправке топливом на АЗС .

В Акции принимают участие все платежные карты и сеть партнеров Банка, где принимаются оплаты картами Банка Эсхата.

Получили зарплату на карту или же перевели денежный перевод на «Корти Ягонаи Интиколи» от Банка Эсхата? Не торопитесь снять наличные деньги! Оплатите свои покупки картой и получайте кэшбек. Чем больше сумма покупок – тем больше кэшбека возвращаются на Вашу карту! Начисление кэшбэка производится до 10 рабочих дней.

Банк всегда идет навстречу своим клиентам, облегчая процесс оплаты. Делайте покупки, не думая о наличных деньгах или сдаче, получайте денежный перевод без очередей прямо на свою карту, экономьте свое время и зарабатывайте кэшбэк за использование безналичных платежей.

Адреса всех партнеров, где принимаются оплаты картами Банка Эсхата, можно посмотреть на сайте, пройдя по ссылке: http://eskhata.com/individuals/bank_cards/atms.php

Спешите! Акция продлится с 10 октября по 31 декабря 2018 года!

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus