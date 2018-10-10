Национальная сборная Таджикистана по футболу под руководством временно исполняющего обязанности главного тренера Алишера Тухтаева, одолев в полуфинале сборную Филиппин со счёт 2:0, стала первым финалистом международного турнира «Bangabandhu Gold Cup», который проходит в Бангладеш.

Победу нашей сборной принесли точные удары Комрона Турсунова и Ахтама Назарова. Теперь в финальной игре, которая состоится 12 октября на Национальном стадионе Бангабанду в Дакке, сборная Таджикистана встретится с победителем полуфинальной пары Палестина – Бангладеш, сообщает официальный сайт Федерации футбола Таджикистана.

На групповом этапе турнира национальная сборная Таджикистана обыграла команду Непала (2:0) и уступила сборной Палестине (0:2).

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