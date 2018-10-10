Жители Хорога, с которыми «АП» связалась по телефону, заявили, что верят в порядочность и потенциал нового главы ГБАО Ёдгора Файзова. Вместе с тем, они говорят, что есть некоторое давление властей на местных жителей.

Жители города, с которыми мы говорили, не захотели называть свои имена. По их словам, Ёдгор Файзов с 1 октября, когда по указу президента Таджикистана приступил к выполнению обязанностей главы ГБАО, и по сей день ежедневно проводит встречи с населением Хорога.

Он провел встречи с представителями молодежи города, с депутатами городского маджлиса, с активом области, с женщинами, со старейшинами. На встречах обсуждаются вопросы обеспечения верховенства законов в Хороге, и, в общем, наведения порядка в административном центре области.

По словам одной жительницы Хорога, знакомой с ситуацией в области, к примеру, в ходе встречи с бывшими полевыми командирами глава ГБАО говорил о добровольной сдачи имеющегося у них оружия и боеприпасов.

«Бывшие полевые командиры ответили, что у них не осталось оружия и им ничего сдать. Глава области заявил, что по имеющейся информации какое-то количество оружия и боеприпасов до сих пор все-таки остается на руках населения и необходимо предпринять все усилия, чтобы его сдали, иначе спецоперация по их изъятию станет неизбежной», - сказала она.

Все собеседники «АП» в один голос заявили, что абсолютное большинство населения Хорога поддерживают старания нового главы ГБАО. Вместе с тем они недовольны тем, что атмосфера вновь становится напряженной. "Это связано с тем, что кончается срок, который глава государства дал силовикам и местной власти исправить ситуацию в области, - говорит местный житель. - С населения продолжают требовать сдать оружие. В противном случае, говорят о проведении спецоперации. На днях об этом, например, сказал сам Файзов".

"Сейчас дали срок до 16-го октября, если не сдадут все оставшееся оружие, то будут проводить обыски по всем домам" - говорят жители. Между тем, пресс-секретарь МВД Умарджон Эмомали заявил "АП", что "никакие обыски не предусматриваются".

Также по словам источника "АП" в администрации ГБАО, около 100 человек по области - 90 из которых - жители Хорога ранее совершили преступления и все они должны до 15 октября сдаться властям. МВД подтверждает, что в области "есть люди, которые находятся в розыске, есть те, в отношении которых составлены протоколы. Все они должны сдаться, но точную дату сдачи я пока назвать не могу", - говорит Умарджон Эмомали.

По словам местных жителей на данный момент в микрорайонах Хорога ведутся ночные дежурства, "их не отменили, решали дождаться 15-го октября, когда из города будут выведены военные, которые остаются в Хороге уже месяц" - говорят они.

Жители города верят, что в Хороге "будет наведен порядок без проведения каких-либо спецопераций и инцидентов". По данным источника "АП" в администрации области, 16 октября глава ГБАО должен отчитаться президенту о проделанной работе.

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