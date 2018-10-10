В Согде прошла церемония проводов добровольцев на службу в ряды Вооруженных сил страны.
Проводы 1000 добровольцев были торжественные и прошли в амфитеатре «Арбоб» Бободжонгафуровского района.
На службу Родине новобранцев также напутствовал председатель области Раджаббой Ахмадзода.
Затем прошел традиционный обряд «Нонгазон» - под благословения матерей призывники откусили кусочек лепешки, которая будет храниться до их возвращения, как символ надежды близких на благополучное возвращение сыновей со службы.
В заключение мероприятия состоялся концерт, а затем был накрыт праздничный дастархан на центральный площади района.
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Россия9
Прямо добровольцы? Минуя Закон о службе воинской? Ну отмените и посмотрите, сколько их, "добровольцев". Как понапишут, хоть стой, хоть падай. Добровольцы это контрактники