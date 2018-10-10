По состоянию на 9 октября у узбекистанцев не работает видеохостинг YouTube. Как пишут местные СМИ, проблемы с работой сервиса начались шесть дней назад, передает CA-News.

Проблемы с YouTube у узбекистанцев возникли в ночь с 3 на 4 октября. Тогда многие пользователи не смогли загрузить сервис, у других он работал очень медленно.

В настоящее время открыть сайт получается только с использованием VPN и прокси-сайтов, позволяющих обходить блокировку. СМИ Узбекистана, использующие видео с видеохостинга начали давать рекомендации, как пользоваться VPN, чтобы посмотреть видео.

По данным сервиса DownDetector, проблемы в основном наблюдаются у пользователей из Узбекистана, а также в Молдове и в Алматы. Сам YouTube проблему с недоступностью сервиса в Узбекистане не комментирует. Никак не комментирует блокировку YouTube и регулятор "Узбектелеком".

Напомним, ранее, в Узбекистане в течении нескольких недель блокировали соцсеть Facebook и после многочисленных возмущений в соцсетях доступ к нему был восстановлен.

В Таджикистане Facebook был заблокирован более месяца, и в начале сентября он снова стал доступен без прокси и VPN.

Причина разблокировки, как, впрочем, и самой блокировки, осталась неизвестной. Доступ к соцсети был ограничен в начале августа, через несколько дней после теракта в Дангаринском районе Таджикистана. К слову, подверглись блокировке и многие анонимайзеры, посредством которых можно было заходить на заблокированные сайты.

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