Компания «МегаФон Таджикистан» запустила новую базовую станцию третьего поколения в районе Ашт Согдийской области. Теперь свыше 13 000 жителей джамоата Ориён могут пользоваться скоростным мобильны интернетом.

Возможность быть всегда онлайн – необходимость в современном мире цифровых технологий. Но во многих районах Таджикистана создание проводных сетей невозможно по техническим причинам. Единственная альтернатива – мобильные сети. Поэтому «МегаФон Таджикистан» продолжает повышать доступность связи, устанавливая базовые станции 3G даже в самых отдаленных населенных пунктах Согдийской области. В джамоате Ориён проживают более 13 тысяч человек, и теперь каждый из них может пользоваться мобильным интернетом для просмотра новостей, чтения книг онлайн, переписки в соцсетях или по электронной почте и для других целей.

«Сегодня мы видим большой интерес клиентов – как частных, так и корпоративных – к интернету и возможностям, которые он дает. Жители малых населенных пунктов получают качественный доступ к глобальным информационным ресурсам: свежим новостям, онлайн-библиотекам, сайтам дистанционного образования. Мы ценим доверие наших абонентов и всегда стремимся предоставлять им самый быстрый мобильный интернет, постоянно развивая сеть 3G», – отмечает руководитель регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Согдийской области Далер Наимов.

Оптимальным тарифом для новых пользователей Всемирной сети, живущих в районах Согдийской области, будет «Включайся! Общайся» за 99 сомони в месяц. Этот пакет включает 500 минут звонков, безлимитный трафик на Facebook, Odnoklassniki, Instagram, Vkontakte, Twitter и мессенджеры Viber, WhatsApp, IMO и Facebook messenger. Помимо этого, абоненту предоставляется 3 Гб интернета на любые другие сервисы.

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