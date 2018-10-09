Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, подозреваемые в избиении людей в Москве, вызваны на допрос в полицию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

По словам собеседника агентства, спортсменам направлены повестки на допрос в отдел МВД «Пресненский». В случае неявки они будут доставлены туда принудительно, добавил источник.

Ранее телеканал РЕН сообщил, что футболисты уже задержаны полицией. По данным телеканала 360, допрос Кокорина и Мамаева должен состояться в 15:00 в УВД по Центральному административному округу Москвы.

8 октября полиция возбудила уголовное дело о драке в московском кафе, в которой пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак. Инициаторами драки стали футболисты «Зенита» Александр Кокорин и «Краснодара» Павел Мамаев.

9 октября стало известно еще об одной драке в Москве, в которой пострадал водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. В его избиении также подозреваются футболисты. По факту драки также возбуждено уголовное дело по статье «Побои», предполагающей до двух лет лишения свободы.

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