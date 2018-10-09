Международный валютный фонд повысил прогнозы роста экономики Таджикистана до конца этого года и в 2019 году на 1 процентный пункт – до 5%.

В 2018 году аналитики Фонда прогнозируют рост ВВП Таджикистана на уровне 5%. Рост на таком же уровне прогнозируется в 2019 году. Об этом говорится в обновленном отчете World Economic Outlook, опубликованном 8 октября на сайте МВФ.

В апрельском докладе Фонда экономике республики прогнозировался рост на уровне 4%, как в 2018, так и в 2019 году.

Наиболее высокий рост в 2018 году среди стран СНГ в октябрьском отчете МВФ прогнозируется Туркменистану – 6,2%.

Узбекистану, как и Таджикистану, предсказывает рост на уровне 5%, Казахстану – 3,7%, Кыргызстану – 2,8%, Армении – 6%, Беларуси – 4%, Молдове – 3,8%, Украине – по 3,5%, России – 1,7%, Азербайджану – 1,3%.

Правительство страны в этом году ожидает экономический рост на уровне 7%.

Экономисты МВФ в прошлом году прогнозировали Таджикистану рост на уровне 4,5%, что на 2,5 процентных пунктов было ниже ожиданий правительства республики. По итогам 2017 года рост экономики составил 7,1%.

АБР прогнозировал еще выше

Ранее, в конце сентября, Азиатский банк развития ухудшил прогнозы экономического роста во всех странах Центральной Азии, кроме Таджикистана и Казахстана.

Ожидаемый рост экономики Таджикистана по прогнозам АБР остается неизменным - 6% в этом году и 6,5% в следующем году.

Сравнительно высокий рост ВВП Таджикистана (по сравнению с другими странами ЦА) специалисты АБР в обновленном Обзоре развития Азии объясняют оживлением экономики России, что способствует повышению объемов денежных переводов. Это, как следствие, приведет к росту объемов розничной торговли и услуг в Таджикистане.

Инфляция в республике прогнозируется на уровне 6,5% в 2018 году и 7% в 2019 году.

Прогнозы ЕАБР даже выше ожиданий правительства

До этого, в начале сентября, Евразийский банк развития прогнозировал Таджикистану сохранение высокого уровня экономической активности до конца года.

Аналитики ЕАБР считают, что основным ключевым двигателем роста экономики Таджикистана остаются инвестиции.

«Реализация инфраструктурных проектов задает инвестиционный импульс экономике, тем самым сохраняя стабильно высокие темпы роста ВВП», - говорилось в ежеквартальном макроэкономическом обзоре «Страны ЕАБР: курс на устойчивое развитие».

Также, по мнению экономистов банка, таджикской экономике посредством внешней торговли и денежных переводов окажут поддержку «сохранение роста в странах - торговых партнерах» и «улучшение ценовой конъюнктуры на мировых рынках хлопка и алюминия».

Экономисты ЕАБР по итогам нынешнего года прогнозируют Таджикистану экономический рост на уровне 7,1%. Это на 0,1% процентных пунктов выше ожиданий правительства страны.

Впереди всех

Рост экономики Таджикистана в прошлом году составил 7,1%, что являлось одним из самых высоких показателей в мировом масштабе.

По данным Всемирного банка, Таджикистан находится среди девяти стран мира, достигших в прошлом году наивысшего уровня экономического роста.

Наиболее высокий рост ВВП в прошлом году зафиксирован в двух африканских странах: Эфиопия – 10,3% и Гвинея - 8,2%.

В десятку стран мира с самым заметным ростом экономики также попали Непал (7,9%), Гана (7,8%), Армения (7,5%), Турция и Бутан (по 7,4%), Бангладеш (7,3%), Таджикистан (7,1) и Джибути (7,0%).

Рост ВВП Туркменистана в 2017 году составил 6,5%, Узбекистана – 5,3%, Кыргызстана – 4,4%, Казахстана – 4,0%, а России – 1,5%.

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