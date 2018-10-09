Ахмадшо Комилзода, известный журналист, которого обвинили в подготовке смещения лидера Демократической партии Таджикистана, в интервью «АП» заявил, что о готовившемся внутрипартийном заговоре ничего не знает: «В СМИ об этом прочел».

В интервью «АП» он заявил, что добровольно, «в знак протеста» покинул ряды Демпартии еще задолго до заседания высшего совета партии, который состоялся в конце сентября.

«Демпартия практически не участвует в политической жизни Таджикистана, не выражает мнение о происходящем в жизни республики событий. И я считаю, что пассивность ДПТ привела к тому, что демократы потеряли свой былой авторитет в таджикском обществе. Именно поэтому я решил покинуть ряды партии», - заявил Ахмадшо Комилзода.

Ранее источник в партии сообщил «АП», что заместители лидера демократов - Хикматулло Саидиён и Ахмадшо Комилзода покинули ряды ДПТ. Он также заявил, что они намеревались сместить с поста лидера партии Саидджафара Усмонзода.

Сам же Саидджафар Усмонзода заявил «АП», что его заместители смещены с постов за пассивное участие в работе партии, но говорить о готовившемся против него заговоре не стал.

«Хикматулло Саидиён - педагог, он пассивно участвовал в работе политсовета партии, а Комилзода вообще не принимал участия в работе политсовета», - заявил тогда Усмонзода.

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