Рассмотрение уголовного дела в отношении Диловара Гулова, сына экс-министра энергетики Таджикистана Гула Шерали проходит сегодня в суде столичного района Шохмансур. Процесс, начавшийся на прошлой неделе, проходит в открытом режиме.

Адвокат подсудимого Абубакр Кулматов в интервью «АП» сегодня заявил, что Диловар Гулов на суде признал себя частично виновным в избиении 33-летнего Дилшода Нарзуллозода - сотрудника УБОП МВД Таджикистана. Но при этом он утверждает, что инцидент был спровоцирован самим милиционером.

«Я заявил в суде, что мой подзащитный подвергся пыткам во время задержания и содержания под стражей. Применения пыток в отношении Гулова по моему настоянию судом выделено в отдельное производство», - подчеркнул адвокат.

Кулматов также сообщил, что в отношении его подзащитного дело возбуждено по статье 237 ч.3 (Хулиганство с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия) УК РТ. В случае признания судом вины, Гулову грозит от пяти до семи лет лишения свободы.

Сотрудник УБОП МВД Таджикистана 33-летний Дилшод Нарзуллозода был избит 8 июля на одной из улиц таджикской столицы после словесной перепалки с сыном бывшего главы Минэнерго РТ: у стража правопорядка был разбит нос, ему были нанесены сильные удары по голове, из-за чего он попал в больницу.

«На скамье подсудимых находится только мой подзащитный Диловар Гулов, сообщения СМИ о том, что вместе с ним задержаны несколько его сообщников, не соответствует действительности», - заявил адвокат.

Сегодня в пресс-службе Верховного суда Таджикистана опровергли распространенную 8 октября «АП» информацию о том, что суд района Исмоили Сомони города Душанбе приговорил Диловара Гулова к 5 годам лишения свободы, на самом деле судебный процесс продолжается.

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