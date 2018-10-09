В Горном Бадахшане продолжается процесс добровольной сдачи огнестрельного оружия, незаконного хранящегося у населения области. Он начался после визита президента Таджикистана в ГБАО.

Эмомали Рахмон 15 сентября на встрече с активом области подверг резкой критике работу правоохранительных структур области и дал им месяц срока для наведения порядка.

После критики президента страны касательно ситуации в Хороге, власти ГБАО изъяли у населения свыше 100 единиц огнестрельного оружия – оно было сдано добровольно после проведения разъяснительных бесед милиции с населением, сообщает источник в областной милиции.

Не все так гладко

Однако, по его словам, был пока один случай неподчинения: на днях милиционеры задержали жителя Хорога, 25-летнего Сохибназара Имомназарова. Он подозревается в сопротивлении милиционерам и хранении боевой гранаты, сообщили «АП» в областном УМВД.

Его автомашина марки «Мерседес-Бенц» была остановлена для проверки документов сотрудниками ОГАИ УМВД Таджикистана по ГБАО в центре Хорога.

"В ходе проверки документов выяснилось, что стекла автомашины были затонированы без оформления соответствующих документов. В салоне машины были обнаружены боевая граната Ф-1 и два ножа. При попытке милиционеров задержать Имомназарова он оказал сопротивление, попытался скрыться, но все-таки был задержан", - сообщили в УМВД.

Хорог очищают от криминала

Он отметил, что в городе Хорог при содействии местного населения полным ходом идет кампания по очищению стекол незаконно тонированных машин, а также по официальной регистрации ранее не имевших госномера автомашин.

Ранее в пресс-службе главы ГБАО «АП» заявили, что «в деле сдачи оружия, очищения стекол и регистрации автомобилей никто никого не заставляет, население после заявления президента добровольно подключилась к данным мероприятиям».

Перед приездом президента в ГБАО ГКНБ и МВД Таджикистана провели спецоперацию по разоружению жителей ГБАО: ими добровольно были сданы 39 единиц огнестрельного оружия, в том числе 11 пистолетов Макарова, 8 автоматов АКМ, 1 пулемёт и 1 карабин марки СКС-7, а также 19 единиц другого огнестрельного оружия.

Сдача оружия проходила с 16 августа по 8 сентября на территории ГБАО в рамках мероприятий, организованных Межрегиональным республиканским штабом в целях обеспечения безопасности и общественного порядка.

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