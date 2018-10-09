Шерали Камолов - инвалид, и поплатится штрафом за свое недостойное поведение.

Суд столичного района Сино оштрафовал водителя-сквернослова на 350 сомони: он обматерил женщину.

Суд принял во внимание, что нарушитель является инвалидом второй группы и смягчил наказание: он не был привлечён к принудительным работам, сообщает пресс-центр УМВД Таджикистана по городу Душанбе.

В милицию с жалобой на действия водителя, занимающегося частным извозом, обратилась 35-летняя душанбинка: женщина сообщила, что мужчина ее оскорблял. Водитель автомашины марки «Нексия», 36-летний душанбинец Шерали Камолов, который занимается извозом пассажиров на маршруте №8, был доставлен в милицию, он признался в содеянном, и попросил прощения у женщины.

Суд столичного района Сино, учитывая то, что водитель-сквернослов является инвалидом второй группы смягчил наказание, оштрафовал его на 350 сомони. Обычно за такие проступки людей наказывают принудительными работами: улицы мести или полы мыть.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus