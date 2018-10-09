В столице Таджикистана нынешней зимой заработало таджикско-турецкое предприятие «AKIA AVESTO» по сборке автобусов: их закупают в Турции, а собирают уже в Душанбе.

Ранее мэрия Душанбе и турецкая компания «AKIA» договорились, что в Душанбе из Турции поступят 200 автобусов для общественного транспорта таджикской столицы.

Автобусы поступают в Душанбе на 75% собранными, окончательная сборка производится уже на вышеуказанном заводе.

«Монтаж одного автобуса занимает день. Наша компания уже собрала 119 автобусов, они были переданы столичной мэрии, и многие из них уже курсируют по городу. Сейчас ждем поставку остальных автобусов из Турции», - рассказывает генеральный директор предприятия по сборке автобусов «AKIA AVESTO» Асрор Мирзоев.

По его словам, сейчас на заводе работают 65 человек. Все они – таджики.

Мирзоев сообщил, что вскоре автобусы будут полностью производиться у нас в стране. Завод, который сейчас возводится, будет создан на базе ООО «Акиа Авесто Автоматив Индастри» и ООО «Сити Сервис Лтд».

Планируется, что завод заработает уже в начале нового года. При нем также будет функционировать центр обслуживания производимой продукции.

Годовая производственная мощность предприятия составит 250-300 автобусов, а работать на нем будут не менее 200 местных специалистов.

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