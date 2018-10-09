В Батуми (Грузия) завершилась 43-я Всемирная шахматная олимпиада. По ее итогам мужская сборная Таджикистана заняла 72-е, женская – 71-е место среди 151 страны мира. Обе сборные совместно выиграли 11 матчей из 22.

Мужская сборная Таджикистана выступила в следующем составе: Фаррух Амонатов, Мухаммад Хусенходжаев, Мусафоходжа Хусенходжаев, Алишер Каримов, Амин Кабилов.

В составе женской сборной были Марвори Насриддинзода, Надежда Антонова, Мутриба Хотами, Сабрина Абророва, Лидия Антонова.

По словам вице-президента Федерации шахмат Таджикистана Ильхома Юнусова, по итогам Олимпиады в международном рейтинге улучшили свои позиции Фаррух Амонатов, Амин Кабилов, Алишер Каримов, Мутриба Хотами и Сабрина Абророва.

В женской команде свой дебют в составе сборной Таджикистана 12-летняя Сабрина Абророва отметила личным успехом: она набрала 6,5 очка из 11 возможных.

«В истории таджикских женских шахмат такого успеха не было», - отметил Ильхом Юнусов.

Женская сборная Таджикистана на Всемирной шахматной олимпиаде. Слева направо: Сабрина Абророва, Мутриба Хотами, Надежда Антонова, Марвори Насриддинзода с соцсетей

Кроме того, личные поздравления принимает Алишер Каримов, который выполнил норму мастера ФИДЕ.

Победителем мужской части соревнований стала сборная Китая, набравшая 18 очков по итогам 11 туров. Вслед за китайской командой расположилась сборная США, сборная России заняла третье место. Стоит отметить, что все три сборных набрали одинаковое количество очков (18), поэтому медали распределялись исходя из дополнительных показателей.

Победительницами турнира стали представительницы Китая, набравшие 18 очков. Серебро завоевали украинки, в активе которых также 18 очков, но они уступили китаянкам по дополнительным показателям. Тройку призёров замкнули шахматистки из Грузии — 17 очков.

Шахматная олимпиада проводится раз в два года. Нынешний розыгрыш был 43-м по счету. Среди мужчин за победу боролись 185 команд из 180 стран, среди женщин — 151 команда из 146 стран. Они сыграли 11 туров по швейцарской системе.

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