Церемония открытия летних юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе состоялась только вчера, но уже сегодня один их трех, представляющих Таджикистан атлетов, выбыл из соревнований.

В Олимпиаде участвуют три спортсмена из Таджикистана - Сулаймони Джамшед (дзюдо), Бежан Файзуллоев (стрельба) и Анастасия Тюрина (плавание).

Вчера на церемонии открытия игр, которая прошла нестандартно — не на стадионе, а на одной из главных улиц города — "Проспекте 9 июля", знамя Таджикистана было доверено нести Сулаймони Джамшеду.

Сегодня в рамках соревнований по дзюдо в весовой категории до 66 кг знаменосец сборной Таджикистана Сулаймони Джамшед в стартовом поединке взял верх у казахстанца Женисбекова, но затем в 1\6 финала уступил будущему победителю турнира азербайджанцу Вугару Талибову. Таким образом, он выбыл из дальнейшей борьбы на Олимпийских Играх.

Надежда Таджикистана - на Анастасию Тюрину и Бежана Файзуллоева. Болеем за наших!

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