Дзюдоист Саиджалол Саидов, который выиграл Кубок президента Таджикистана второй раз в своей карьере

Победой таджикских дзюдоистов в 4 весовых категориях из 7 завершился международный турнир по дзюдо на Кубок президента Таджикистана.

Золотые медали турнира завоевали Рахматулло Фарходов (73кг), Джахонгир Маджидов (81 кг), Саидджалол Саидов (100 кг), Темур Рахимов (свыше 100 кг).

Мероприятие прошло во Дворце тенниса столицы со 2 по 5 октября и в нём приняли участие 248 спортсменов из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, сообщается на сайте Национального олимпийского комитета республики.

Соревнования прошли в 7 весовых категориях - 60 кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг, 100 кг, +100 кг. Отметим, что раньше соревнования проходили только в абсолютном весе. Победители Кубка президента Таджикистана в своих весовых категориях получили по 10 тыс. сомони, серебряные призеры – по 5 тыс. сомони и обладатели третьих мест удостоились 3 тыс. сомони.

В весовых категориях 60 кг, 66 кг и 90 кг победу одержали узбекские дзюдоисты – Достон Рузиев, Абдуджалил Юсупов и Достон Мелиев.

Ранее победителями Кубка Президента Таджикистана были: в 2013 году Виталий Дудчик (Украина, до 81 кг) и Ислам Аш-Шахаби (Египет, абсолютная весовая категория), в 2014-2015 гг. - Мухаммадмурод Абдурахмонов (Таджикистан), в 2016г. - Станислав Бондаренко (Украина), в 2017г. - Саидджалол Саидов (Таджикистан).

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