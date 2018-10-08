В результате проведения оперативно-розыскных мер в городе Куляб Хатлонской области сотрудниками Агентства по контролю за наркотиками Таджикистана был задержан активный член преступной группы, занимающейся незаконным оборотом наркотиков.

«Задержанным является 36-летний житель города Куляб Холахмад Мадиев, при личном обыске которого были обнаружены и изъяты пакеты с героином», - сообщает пресс-служба антинаркотического ведомства Таджикистана.

Согласно заключению экспертизы вес героина составил 2 кг.

«Следствие установило, что Мадиев ранее уже дважды был судим за причастность к незаконному обороту наркотиков в крупном и особо крупном размере», - сообщил источник.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведётся расследование по выявлению других соучастников данного преступления.

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