После того, как столичный мэр Рустам Эмомали создал агитационную группу по пропаганде среди населения Душанбе этики и культуры городского жителя я долго думал, сможет ли она успешно работать в сложившейся ситуации? То, что сегодня мы видим на улицах Душанбе – результат более двадцати последних лет. И результат этот, к сожалению, плачевный.

Оговорюсь сразу, я убежден в том, что в мире нет города подобного Душанбе, который на протяжении нескольких десятков лет потерял большинство своих коренных жителей. Миграция из Душанбе за пределы республики достигла таких масштабов, что наш город практически полностью заселён приезжими из регионов страны.

И всё бы ничего, но они упорно не хотят принимать городские правила жизни. Более того, те крупицы городских жителей, которые всё еще остались в Душанбе, тоже стали сдаваться и нарушать свои же правила. Или, во всяком случае, молчать, когда их нарушают.

Итак, какова культура горожанина сегодняшнего Душанбе?

Раннее утро, только рассвело, просыпаюсь от женского крика. Соседка из квартиры сверху, высунувшись из окна, интересуется у соседки из противоположного дома о том, кого сегодня ночью родила её невестка. Ни одну из них не смущает тот факт, что на дворе раннее утро и люди всё ещё спят, им не помеха и расстояние в сто метров, которое разделяет два высотных дома, они просто рассказывают друг другу о последних новостях ещё громче.

Их беседа продолжается минут десять, после чего во двор жилого, многоквартирного дома в столице приезжают продавцы молока, овощей и фруктов, которые сообщают о своём прибытии всем жильцам. Они сменяют беседу соседок, правда спать уже ни у кого не получится.

Завтракаю под крики продавцов, выхожу из дома, а во дворе уже несколько женщин начинают стирку ковров. По арыкам вдоль жилого, многоквартирного дома в столице потекли грязные струи воды вперемежку с пеной, а вокруг разбросаны обмылки и пустые пачки от стирального порошка.

Здесь уместно рассказать, как мой коллега недавно стал жертвой таких мойщиц.

Соседки с третьего этажа его дома, из квартиры, которая находится аккурат над его собственной, решили следовать запрету мэрии на стирку ковров во дворах жилых домов, и не придумали ничего лучшего, как постирать ковёр внутри дома.

Возмущение моего коллеги по этому поводу соседки не оценили, ничего зазорного в том, чтобы постирать ковер в собственной квартире, если уж во дворе нельзя, они не увидели.

Пожалуй, такое не встретишь нигде в мире, кроме как в моём родном Душанбе.

Когда я сел в нужную «маршрутку», в салоне гремела музыка, пел какой-то иранский певец. Мне стало интересно, а в Тегеране в общественном транспорте тоже так слушают Джурабека Муродова?

Правда, одной женщине громкая музыка в «маршрутке» не мешала, она сумела её перекричать, говоря по телефону. И когда она, наконец, вышла на своей остановке, весь салон знал, что дочка у неё разведенная, невестка не умеет готовить, муж алкаш, сын в Екатеринбурге, внук по ночам писает в постели.

Другая пассажирка этой же «маршрутки» решила, что общественный транспорт ее «личное авто». В районе автовокзала она попросила водителя остановить, он остановил, но она выходить не торопилась. Когда её спросили, выходит она или нет, женщина спокойно ответила: «А, хай, я жду, пока моя подруга подойдёт, мы вместе поедем дальше».

И это только небольшой отрывок из обычного дня обычного душанбинца. До вечера может случиться много чего еще…

Ох и нелегко придётся молодому мэру с его агитационными группами.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus