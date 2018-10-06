В американском Лас-Вегасе сегодня (в Таджикистане будет утро - ред.) пройдет турнир UFC 229, главным событием которого станет бой между российским чемпионом Хабибом Нурмагомедовым и ирландским экс-чемпионом Конором Макгрегором. Таджикские специалисты боевых искусств и букмекерские конторы страны утверждают – бой будет нелегким, но победа останется за Хабибом.

Букмекерские конторы: Ничьи не будет, кто-то должен уйти побежденным

Любители боевых искусств всего мира в ожидании большого сражения. Сегодня вечером в Лас-Вегасе состоится главный бой года – поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.

Ждут этот бой и в Таджикистане. В букмекерских конторах такие популярные виды спорта, как футбол и бокс отошли на второй план. Все говорят о бое Хабиба и Конора.

"Я редко играю за деньги, но сегодня решил сделать ставку, - говорит житель Душанбе Субхон. – Призовые за победу Хабиба дают меньше, но все равно я поставлю на него".

По словам сотрудника букмекерской конторы, сейчас выигрыш за ставку на победу Нурмагомедова оценивается в 1,55, а коэффициент на победу Макгрегора – 2,45.

Специалисты букмекерских контор хорошо знакомы с техникой бойцов, и поэтому не ждут от ирландца тейкдаунов (бросков). Поэтому в некоторых из них смело дали 20 пунктов призовых за бросок Макгрегора.

"Это значит, что если вы поставили на тейкдаун Макгрегора 100 сомони, можете выиграть 2 тысячи сомони", - сообщили в одной из контор.

Нокдауны же больше ожидают именно от Конора. За нокдаун в его исполнении дают 3,0, тогда как нокдаун от Хабиба оценивается в 4,50.

Эксперты уверены, что ничья в этом бою маловероятна, кто-то должен уйти побеждённым – коэффициент за ничью – 58.00.

Фото UFC

Таджикские тренеры ММА: Хабиб должен быть осторожен на стойке

В Таджикистане немало тренеров по ММА, имеющих солидный багаж опыта по этому виду спорта. Большинство из них считают, что победа в сегодняшнем бою останется за Хабибом Нурмагомедовым, но в то же время напоминают, что на стойке ирландец очень опасен.

"Статистика говорит о том, что в этом бою фаворит – Хабиб, - считает старший тренер Лиги боевого самбо и ММА Таджикистана Аъзам Хокиров. – Думаю, бой не будет скоротечным, и в итоге победу одержит Нурмагомедов. Но Конор – опасный боец и Хабибу нужно быть осторожным в первые минуты каждого раунда, когда, как известно, бойцы начинают поединок со стойки".

Известный тренер ММА Залон Наджмиддинов напоминает, что хотя Макгрегор – ударник, и хорошо бьется на стойке, Нурмагомедов сумеет ему противостоять.

"Хабиб долго тренировался на стойке, и как мы видели в последних его боях, он очень уверенно работал руками и ногами. Но все же его главный конек – борьба в партере. Там он одолеет Конора", - уверен специалист.

Президент Федерации ММА Таджикистана Пулод Назаров считает, что Хабиб должен дать достойный ответ оскорблениям Макгрегора в его адрес.

"Конор показал, что ради денег готов на любые грязные поступки, он публично оскорбил Хабиба, его родных, его народ. И Хабиб должен за это "наказать" Макгрегора. Думаю, об этом думает и сам Нурмагомедов. Главное, чтобы он не «перегорел», сумел сдержать эмоции и контролировать ситуацию. Хочу, чтобы Хабиб победил и сделал это красиво", - сказал он.

Напомним, поединок Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора пройдёт вечером 6 октября на турнире UFC 229 (утром 7 октября по душанбинскому времени). Бойцы сразятся на «Ти-Мобайл-арене» в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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