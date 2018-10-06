Советские фильмы. Кажется, что мы знаем о них все. Но они, как сундук с восточными сокровищами, всегда готовы удивить новой порцией чего-то удивительного и ранее неизвестного. Kaktakto решил вспомнить, какие советские фильмы снимались первыми в столицах Центральной Азии.

Алматы

"Ангел в тюбетейке"

Год выпуска: 1968.

Режиссер: Шакен Айманов.

Сценарий: «Ангел в тюбетейке» - так с мягкой иронией зовут героя картины - учителя географии Тайлака. Тайлак - этакий добродушный увалень, с богатырскими плечами и ангельским характером, считающий, что такой мамы, как у него, нет на всем земном шаре. Кроме того, Тайлак даже за столом не расстается с традиционной тюбетейкой.

Не желая больше мириться с холостяцкой жизнью застенчивого «Ангела», его мать Тана приезжает в Алма-Ату, чтобы найти сыну невесту.

«Мужчина не имеет права жить один, - рассуждает Тана, - рядом должна быть мать, на худой конец - жена». В ходе поисков она знакомится с семьей Нияза, который начинает ухаживать за Таной. Между тем, Тайлак знакомится с очаровательной Айшой. Не сразу мать «Ангела» одобряет выбор сына. Выясняется, что Айша — дочь некого Таира, который был женихом Таны и нарушил слово, а забыть такую обиду трудно. Выйти замуж за «Ангела» мечтает и оборотистая продавщица пива Алтыншаш. Отбившись от притязаний продавщицы, Тайлак делает предложение Айше. Нияз просит Тану стать его женой. Двойной свадьбой заканчивается эта веселая история.

В фильме показаны кадры старой Алма-Аты, которая в то время была столицей Казахской ССР.

Ашхабад

"Радуга"

Год выпуска: 1943.

Режиссер: Марк Донской.

Сценарий: Во время Великой Отечественной войны простая украинская женщина Олена Костюк становится партизанкой. Попав в руки врага, она переносит нечеловеческие муки, пытки, смерть своего новорожденного ребенка, убитого фашистом, но не выдает товарищей.

Съемки фильма проходили на стадионе в Ашхабаде. Макеты деревенских домов посыпали солью, которая в кадре заменяла снег. Съемки зимних пейзажей проходили в сорокаградусную туркменскую жару.

Бишкек

"Очкарик"

Год выпуска: 1972.

Режиссер: Алгимантас Видугирис.

Сценарий: Мальчишка Кубанычбек, добрый и слишком маленький, чтобы противостоять компании нагловатых одноклассников. Он дружит с девочкой Бермет. Одноклассники обижают и ее и самого Кубанычбека. Он часто мечтает, как, став сильным, защищает Бермет и наказывает ее обидчиков. И вот, на летние каникулы он уезжает на Иссык-Куль, к своему дяде, где помогает тому пасти овец, вести хозяйство. За лето Кубанычбек окреп и подрос и, вернувшись в город, уже смог постоять за себя и свою подружку.

Съемки фильма проходили в одном из микрорайонов Фрунзе (так в 1972 году назывался нынешний Бишкек). Специально для съемок были построены детские качели, скамейки и карусель. К сожалению, до сегодняшних дней постройка не сохранилась.

Душанбе

"Я встретил девушку"

Год выпуска: 1957.

Режиссер: Рафаил Перельштейн.

Сценарий: Прекрасный голос Лолы, главной героини фильма, привлекает внимание многих в ее городе — начиная от профессионалов из городского хора, стремящихся заполучить девушку в свои ряды, до Саида, обычного рабочего парня, который подолгу стоит у ее дома. Но отец Лолы, желая оградить дочь от любых посягательств, отправляет ее в деревню, не подозревая даже, что влюбленный Саид найдет Лолу и там.

Фильм «Я встретил девушку» - первый цветной фильм, снятый на киностудии Таджикфильм.

Ташкент

"Ташкент - город хлебный"

Год выпуска: 1967.

Режиссер: Шухрат Аббасов.

Сценарий: Советская Россия, Поволжье, 1921 год. Засуха иссушила землю Поволжья. Неурожай привел к массовому голоду. Крестьянская семья потеряла кормильца, с матерью остались трое малолетних детей. Чтобы спасти ослабевших маму и братьев от голода, старший мальчик - Миша Додонов решает ехать в среднеазиатский город Ташкент (о продуктовом изобилии которого ходит много легенд) за продуктами, с собой он берет и друга Сережу. Вместе двое подростков уезжают на попутном поезде.

По дороге Сережа заболевает тифом и остается в лазарете на одной из железнодорожных станций. Дальнейший путь Миша продолжает в одиночестве. Преодолев опасности и испытав многочисленные лишения, непосильные даже для взрослого, он приезжает в Ташкент. Здесь он работает на виноградниках бая и зарабатывает наконец хлеб на пропитание себе и своей семье. С деньгами и несколькими мешками зерна Миша возвращается в родную деревню, но в живых застает только больную изможденную маму. Младшие братья Яша и Федя умерли от голода.

В конце 60-х картина вышла в прокат в обрезанном цензурой односерийном варианте. Но авторы ленты чудом спасли и сохранили копию оригинала фильма, которую им фактически пришлось выкрасть с киностудии «Узбекфильм». Долгие годы копия хранилась в архивах оператора Хатама Файзиева. Лишь 45 лет спустя эта раритетная кинолента была оцифрована и показана зрителю на большом экране. В 2013 году в Ташкенте состоялась премьера двухсерийной версии этого легендарного фильма.

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