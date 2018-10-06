В Таджикистане, как и во многих других странах мира, среди молодежи сейчас очень популярны смешанные бои. Однако часто даже любители единоборств путаются в таких терминах смешанных боев, как ММА и UFC.

Чем отличается UFC от MMA, в интервью «АП» рассказал президент Федерации смешанных боев (ММА) Таджикистана Пулод Назаров.

- Нередко, особенно в разговорах среди молодежи можно слышать: «Он боец UFC» или же «UFC круче ММА». Расскажите, откуда такая путаница?

- Да, такие ошибочные понятия приходится слышать, часто от тех, кто только начинает интересоваться смешанными боевыми единоборствами. Для некоторых это почти похожие, но все-таки разные виды спорта. Отсюда и вопрос: что круче - ММА или UFC? Кто-то считает, что оба термина выражают одно и то же понятие, под которым подразумеваются бои без правил. На самом деле UFC и ММА – два понятия, которые нельзя сравнивать.

Пулод Назаров (справа) и неоднократный чемпион мира по ММА Фёдор Емельяненко Фото с сайта Федерации ММА РТ

- Итак, что такое ММА?

- ММА – это аббревиатура от английских слов Mixed Martial Arts, что переводится как «смешанные боевые искусства». Еще его называют миксфайт - смешанный бой. ММА является отдельным видом спорта, например, таким как вольная борьба или таэквондо. Но как видно по названию, в этом виде допускается применение различных техник - как ударных, так и борцовских. Все это делает этот вид более зрелищным.

- ММА часто называют и «боями без правил». Насколько это верно?

- Поединки смешанного стиля не могут считаться «боями без правил», так как, как и любое другое спортивное состязание, они проходят по определенным правилам. В ММА имеются более 30 запретных действий, таких как удары в пах, в позвоночник, в горло, тычки глаза, захват и манипулирование пальцами рук и так далее.

- Сколько раундов проходят бои в ММА?

- Бои проходят от 3 до 5 раундов в зависимости от регламента турнира. Раунд в ММА длится 5 минут.

- С ММА разобрались. Теперь расскажите нашим читателям, что такое UFC?

- UFC – сокращение английских слов Ultimate Fighting Championship, переводится как «предельный бойцовский чемпионат”. Это американская организация со штаб-квартирой в Лас-Вегасе, которая организовывает и проводит поединки бойцов по правилам ММА, в рамках турниров чемпионата мира.

Другими словами, UFC - это всего лишь чемпионат по смешанным боевым искусствам. Таких чемпионатов много, но UFC на сегодня считается самой престижной. Это как, скажем, Лига чемпионов в футболе.

- Почему их так часто путают между собой?

- UFC, на данный момент, признан сильнейшим чемпионатом ММА в мире. Участвовать в турнирах организации – это не только почетно, но и выгодно финансово, так как здесь можно заработать большие деньги.

Это самый раскрученный чемпионат мира по смешанным боевым единоборствам, и именно поэтому многие узнают сначала о UFC, а потом только - о ММА. Отсюда – неправильное понимание этих понятий.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus