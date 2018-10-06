Известная оперная певица Монтсеррат Кабалье умерла в больнице Сан-Пау в Барселоне, ей было 85 лет. Об этом сообщает издание El Espanol, ссылаясь на источники в больнице.

Издание отмечает, что певица поступила в больницу в середине сентября. Что стало причиной смерти Кабалье пока не сообщается.

По информации источников, приближенных к семье певицы, в последнее время она страдала от проблем с желчным пузырем.

Источники El Espanol сообщают, что похороны артистки пройдут восьмого октября в полдень.

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