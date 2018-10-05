Им оказался индивидуальный предприниматель Тоджиддин Шарипов, который выкупил первый этаж высотки за 29 млн. 533 тыс. 886 сомони.

В прошлом месяце мы писали о закрытии 11 книжных магазинов, расположенных в высотном доме по проспекту Рудаки, который в течение 5 лет собирал всех книгоманов, а теперь переходит в другие руки. Свой прежний адрес поменяли не только книжные магазины, но и другие точки продаж, расположенные по периметру от проспекта Рудаки и поворота на улицу Бухоро - это и национальная Галерея «Рухом» и магазин «Глобус», магазины канцелярских товаров, пункты реализации мобильных средств и другие точки. Тогда нам так и не удалось узнать, что здесь будет размещаться теперь.

В беседе с нами руководитель столичного отдела Госкомимущества Джахонгир Одинаев сказал, что пересмотр решения о договоре по аренде этого помещения был несколько месяцев назад на основании закона о частной собственности и по причине невыполнения своих обязательств со стороны некоторых арендаторов, в частности, не своевременной выплаты арендной платы.

Про данным мэрии столицы, 8 из 45 арендаторов, которые ранее занимали эту площадь, не смогли вовремя погасить арендную плату и в итоге на 1 августа текущего года их долги составили 115 тыс. 341 сомони. Отметим, что за квадратный метр арендаторы платили 47 сомони 24 дирама.

Между тем, в письме, которое мы получили в ответ на свой запрос в мэрию, нам ответили, что данный объект в соответствии с Положением о порядке реализации объектов госсобственности, утверждённом 1 марта 2004 года, решением правительства на основании протокола городской комиссии по приватизации коммунальных объектов города от 19 июля 2018 года и решением председателя города Душанбе от 29 июля этого года «О проведении аукциона и первоначальной цены коммунального объекта», был выставлен на продажу.

Объявления о продаже были размещены в газете «Паёми Душанбе» за №53 (2331) и на сайте отдела Госкомимущества города Душанбе по адресу www.ambol.dushanbe.tj/.

Побороться за право выкупить один объект, согласно правилу, могут лишь два участника. Первоначальная цена объекта составила 25 млн. 391 тыс. 568 сомони. Победителем аукциона стал индивидуальный предприниматель Тоджиддин Шарипов, который приобрёл его за окончательную стоимость в 29 млн. 533 тыс. 886 сомони.

Здесь распологались книжные магазины

Бывшие арендаторы все еще в поисках нового помещения для осуществления своей деятельности. По словам одно из них, им действительно предлагали 2 и 3 этаж в здании «Душанбе-Плаза», но они не согласились в виду того, что у них не будет покупателей.

«Подниматься на второй или третий этаж никто не будет. Первый этаж тем и примечателен, что человек может и не собирался приобретать что-то, но увидев в витрине, к примеру, красивые, иллюстрированные издания, может просто зайти посмотреть и приобрести. А в здание «Душанье-Плаза» вряд ли кто-нибудь будет подниматься, так как в этом здании размещены офисы и различные организации», - сказал он.

Что будет размещаться на первом этаже высотки, по-прежнему никто не знает - оно также пустует.

По слухам здесь будет открыт ресторан. Так это или нет, пока остаётся неизвестным. Нам же пока не удалось связаться с новым владельцем и узнать о его планах и дальнейшей судьбе этих помещений.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus