Посольство США в Таджикистане передали оборудования, стоимостью более $8 млн., для служб безопасности республики.

В церемонии передачи приняли участие поверенный в делах США Кевин Коверт, председатель ГКНБ Саймумин Ятимов и командующий погранвойсками страны Раджабали Рахмонали Посольство США предоставило строительное оборудование, тяжелую строительную технику и тактические транспортные средства, предназначенные для патрулирования, командования, разведки, оказания скорой помощи и перемещения войск, сообщает посольство США в РТ.

Это оборудование поможет пограничникам и Минобороны построить современные препятствия для незаконного оборота в афганском пограничном районе Хатлонской области, в то время как тактические средства увеличат их способность патрулировать эту территорию.

«Соединенные Штаты привержены партнерству с Таджикистаном в деле поддержки его суверенитета, безопасности и стабильности в регионе. Эти усилия вносят непосредственный вклад в Стратегию национальной безопасности США, в которой подчеркивается важная роль государств Центральной Азии в обеспечении долгосрочного мира и процветания в Афганистане посредством политической поддержки, экономической связи и борьбы с терроризмом», - сообщается в информации посольства.

Соединенные Штаты сотрудничают с Таджикистаном в течение 26 лет и предоставили более $1,8 млрд. на помощь в целях развития через программы, которые поддерживают частный сектор Таджикистана, сельское хозяйство, здравоохранение, образование, демократические институты и безопасность.

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