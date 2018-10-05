«Вы пользуетесь заслуженным уважением среди соотечественников и высоким авторитетом за рубежом, как опытный и дальновидный политический деятель, настоящий лидер своей страны», - говорится в поздравительном послании президента России Владимира Путина главе Таджикистана Эмомали Рахмону в связи с днем рождения.

«В России высоко ценят Ваш личный вклад в развитие отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими государствами. Хотел бы подтвердить готовность к продолжению конструктивного диалога с Вами и тесной совместной работы по двусторонней и международной повестке дня на благо дружественных народов наших стран, в интересах упрочения региональной стабильности и безопасности», - говорится в послании.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин «придал огромное значение развитию отношений Китая и Таджикистана и высоко оценил добрые деловые отношения и тесную дружбу».

«Под Вашим неуклонным руководством созидательные работы в Таджикистане достигают всё новых, значительных объёмов. Китай, как соседняя страна и всесторонний стратегический партнёр выражает удовлетворение достижениями Таджикистана и решительно поддерживает таджикский народ под Вашим руководством на пути дальнейшего развития, отвечающего национальным интересам страны. Я готов приложить усилия вместе с Вами для придания импульса дальнейшему развитию всесторонних стратегических отношений между Китаем и Таджикистаном, для благополучия и процветания наших народов и стран», - отмечаетсмя в поздравительном послании Си Цзиньпина.

Пожелания здоровья и процветания по случаю дня рождения Эмомали рахмон получил сегодня также от президентов Узбекистана Шавката Мирзиеева, Казахстана Нурсултана Назарбаева, Азербайджана Ильхама Алиева, Республики Беларусь Александра Лукашенко, Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова, Армении Армена Саркисяна, Украины Петра Порошенко и др.

По данным пресс-служба главы государства, поздравительные телеграммы в адрес президента продолжают поступать.

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