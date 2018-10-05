Французские правоохранительные органы приступили к расследованию в связи с исчезновение президента Интерпола Мэна Хунвэя, сообщает Интерфакс.
Никакой информации о нем не поступало с конца сентября, когда Хунвэй отправился из Франции в Китай.
"Мэн Хунвэй направился 29 сентября из Франции в Китай. Однако после его отъезда нет никаких данных относительно его местонахождения", - говорится в сообщении.
Расследование началось после того, как об исчезновении сообщила его супруга, которая живет в Лионе, где расположена штаб-квартира Интерпола.
Мэн Хунвэй возглавил Интерпол в ноябре 2016 года, заменив Мирей Балестрази.
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