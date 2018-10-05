В первый фазанарий привезли более двух тысяч фазанов из Чехии и России.

Около Дангары второй год работает первый в Таджикистане фазанарий. Здесь выращивают фазанов, предназначенных для охоты, а также разводят дикую популяцию этих птиц, которые в советские времена в Таджикистане почти исчезли.

- До XIX века этой птице ничего не угрожало, а потом человечество начало активно осваивать речные долины, главные места обитания фазанов, вырубать заросли и превращать эти территории в поля, позже использовать на полях ядохимикаты. Численность фазанов стала падать, - рассказывает Алихон Латифи – председатель ассоциации охотников Таджикистана.

Таджикистан эта печальная тенденция тоже не обошла стороной, три местных подвида - таджикский или чёрный фазан обитает в Хатлоне, зерафшанский и сырдарьинский фазаны из-за освоения полей оказались в сильно деградированном состоянии. Охоту на этих птиц запретили в республике 50 лет назад. Однако этот запрет на увеличение популяции почти не повлиял. Гораздо более существенным для этого стал развал системы советского сельского хозяйства.

- После развала СССР с полей исчезли ядохимикаты и хлопок. Фазан хорошо приспосабливается к жизни на обычных сельскохозяйственных полях, поэтому птица вернулась туда, где раньше сажали хлопок. Сейчас у нас на одном поле подсолнечник, на другом кукуруза и птица может уходить с того поля, на котором ведут работы на другое, где работы еще не начали. Когда хлопком были засеяны все поля, работы начинались везде в одно и то же время, и фазану некуда было уходить. За годы независимости всё изменилось и популяция местных подвидов фазана опасений уже не вызывает. Сегодня можно сказать таджикские подвиды фазана заняли тот же ареал обитания, который был у них на 1917 год, а может и раньше, - рассказывает Латифи.

Фазанов в Таджикистан привезли из Чехии

Впрочем несмотря на то, что популяция фазанов в Таджикистане у Латифи не вызывает опасений, охоту на таджикские подвиды всё ещё не ведут.

Два года назад рядом с Дангарой открыли первый фазанарий, куда привезли две тысячи фазанов из Чехии и сотню из России. Это охотничьи подвиды фазанов, которых выращивают здесь именно для охоты, после чего выпускают в окрестности Дангары на поля.

- Фазана нельзя бездумно разводить где угодно, потому что это может привести к загрязнению природной популяции. Мы выбрали это место, потому что здесь исторически не было диких подвидов фазана, и значит угрозы того, что охотничий фазан будет смешиваться с диким нет, - объясняет Латифи.

Первый вольер был построен в Дангаре, второй в 25 километрах отсюда в местечке Лолазор среди виноградных полей. В дангаринском вольере фазанов разводят и выращивают до того возраста, когда птица сможет позаботиться о себе сама, затем её везут в лолазорский вольер, фазаны проходят там адаптацию, после чего их выпускают на волю.

- В Лолазоре для фазанов идеальные места – заросли виноградников, воды достаточно. Конечно, есть хищники - шакалы, дикие коты, лисы, но большая часть фазанов всё равно приживается. Уже через год мы получили потомство от первых выпущенных фазанов, - рассказывает Латифи.

- Наша мечта перевести всё это хозяйство на разведение именно местных подвидов фазанов, на них большой спрос, есть предприятия, которые создают коллекции разных фазанов со всего мира, - говорит Рустам Муратов, кандидат биологических наук, завотделом экологии наземных позвоночных животных института зоологии и паразитологии АН.

Кстати на базе фазанария ученые собираются выращивать не только диких фазанов, но и другой исчезающий вид – горного гуся. Популяция этих птиц в Таджикистане составляет всего 200 штук. Уже в следующем году ученые планируют собирать яйца горного гуся на Восточном Памире.

Ну, а пока все силы уходят на фазанов.

- Дикие фазаны в неволе размножаются хуже, чем охотничьи. К тому же дикие фазаны боятся человека панически, они готовы себя убить, лишь бы быть подальше от человека, и это доставляет много проблем во время работы с ними, - говорит Латифи.

Мы проходим в вольер и в первой же клетке, в которой живёт пара таджикских фазанов, самец демонстрирует нам свой неистовый страх, начинает метаться, хотя за камышовой перегородкой, которой специально закрывают клетки он нас толком и не видит. В то же время охотничьим фазанам достаточно просто разбежаться по вольеру, чтобы не попасть нам под ноги.

В Таджикистане может появиться охота с ловчими птицами и легавыми

Всего из фазанария за два года работы было выпущено 4,5 тысячи птиц. В это воскресенье на виноградные поля в местечке Лолазор выпустили очередную партию. В лолазоровский вольер их помещать уже не стали, потому что необходимую адаптацию птицы прошли в дангаринском вольере. Здесь для них созданы естественные условия, высажена кукуруза, растут заросли дурмана. Так что, когда молодых птиц выпускают уже в природу, они разлетаются в разные стороны и сразу прячутся в зарослях виноградника.

- Большого выпуска птиц уже не будет, нужна ежегодная «инъекция», чтобы поддерживать количество фазанов. В этом году мы выпустили 1100 штук, ещё штук 400 выпустим на поля и достаточно на этот год, - говорит Латифи.

Охоту по его словам, здесь уже проводили.

- За сезон можно спокойно добыть 500-600 фазанов, но пока всё-таки мы больше уделяем внимание научной стороне вопроса, - говорит Латифи.

Фазанья охота бывает нескольких видов. Загонная, это когда охотники оцепляют участок, а загонщики с собаками выгоняют птицу на стрелков. Еще есть охота с легавыми, когда охотник вместе с собакой выслеживает фазанов, прочесывая угодья. Собака находит птицу, пугает её, та взлетает и охотник стреляет. Кроме того, на фазанов испокон веков охотятся с помощью ловчих птиц – ястребов и соколов.

И все эти виды охоты в Хатлонской области начинают развивать.

- Охота с ловчими птицами в Таджикистане погибла, и мы хотим это изменить. Уже пробовали работать здесь с соколом, правда, пришли к мнению, что с ястребом будет лучше, - говорит Латифи.

Кстати тот вид охоты на фазанов, который развивают в Хатлоне, считается наиболее ценным. Чаще всего проводится охота на подсадного фазана, птицу выпускают перед самой охотой. В Таджикистане фазана выпускают в угодья намного раньше и он живет в естественных условиях. Для настоящих охотников так намного интереснее и азартнее.

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