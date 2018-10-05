В новом номере газеты Asia-Plus, которая уже поступила в продажу, вы сможете увидеть видеоролик с исторического для Таджикистана события – перекрытия русла реки Вахш для возведения самой крупной в регионе ГЭС – Рогунской.

Тогда, 29 октября 2016 года, президент Эмомали Рахмон лично принял участие в перекрытии русла реки Вахш: полтора часа глава государства профессионально управлял бульдозером, набросав тонны земли и камней, и первым выехал на противоположный берег.

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