Рустам Эмомали поручил выделить 176,5 тыс. сомони для материального стимулирования победителей республиканских школьных олимпиад и их учителей, сообщает пресс-служба мэрии.

Согласно решению мэра, победители республиканских школьных олимпиад получат по 1,5 тыс. сомони, ученики, занявшие вторые места - по 1 тыс. сомони и третьи - по 500 сомони.

Учителя, чьи ученики стали победителями республиканских школьных олимпиад, получат по 2 тыс. сомони.

Поощрение получат 125 учеников и 30 учителей, сообщили «АП» в ГП "Центр развития талантов города Душанбе".

В центре отметили, что это ученики, занявшие почётные места в республиканских олимпиадах школьников, которые проходили с апреля до мая 2018 года.

37 учеников стали победителями республиканских школьных олимпиад, 33 ученика заняли вторые места и 55 - третьи.

Из числа наставников - 15 являются учителями "Центра развития талантов города Душанбе" и 15 - учителя образовательных школ столицы.

Предыдущая инициатива мэра

В прошлом году мэр Душанбе Рустам Эмомали учредил для отличившихся учеников общеобразовательных школ и студентов средне-профессиональных учебных заведений города 200 стипендий по 250 сомони для каждого стипендиата ежемесячно в течение учебного года.

Претенденты на получение стипендии мэра Душанбе должны соответствовать следующим требованиям – отличная учеба, примерное поведение, активное участие в работе школьных организаций и Союза молодежи Таджикистана.

На получение стипендии мэра кандидаты будут выдвигаться директорами школ. Далее их будет на конкурсной основе рассматривать и утверждать городское управление по делам молодежи и спорта.

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