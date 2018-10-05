В соседнем Афганистане 20 октября должны пройти выборы в парламент. Накануне их проведения в стране идет острая внутриполитическая борьба. Многие эксперты склонны считать, что выборы могут не состояться.

Предыдущие парламентские выборы прошли в Афганистане в 2010 году. Очередное голосование должно было состояться в октябре 2016 года, но дата выборов была перенесена. Ожидалось, что новый состав парламента будет избран в июле 2018 года. Из-за технических сложностей выборы были снова отложены на более поздний срок, но власти страны заверяли, что они пройдут до конца 2018 года.

Мы решили узнать у эксперта, чем они закончатся, и как это отразится на соседях.

Если выборы в парламент Афганистана, состоятся, как и намечается властями, 20 октября, то они мало чем будут отличаться от выборов последнего десятилетия, - считает таджикский журналист и политолог Нурали Давлат.

«Я помню первые президентские и парламентские выборы в Афганистане после свержения талибов, поэтому могу ответственно заявить, что нарушения и фальсификация и тогда были, но то, что произошло потом, выборами называть сложно», - считает эксперт.

По его словам, дискуссии вокруг нынешних выборов в афганском обществе начались не сегодня и не вчера. Они продолжаются до сих пор, и не будут прекращаться и после выборов.

В первую очередь, это касается проведения реформы в системе избирательной комиссии, считает эксперт. В последнее время были заблокированы офисы Независимой избирательной комиссии в ряде крупных городов Афганистана.

Эксперт убежден, что правительство сделает все, чтобы выборы состоялись, но уже сталкивается со множеством проблем - это непрекращающиеся боевые действия, апатия населения и преграды, которые могут возникнуть в результате возможной активизации боевых действий со стороны талибов и ИГИЛ накануне или в день проведения выборов.

«На мой взгляд, пока шансы проведения выборов 20 октября составляют 50 х 50. Я ничуть не сомневаюсь, что после проведения выборов, когда бы они не состоялись, 20 октября или после, еще долгое время будут оспаривать результаты этих выборов. В Афганистане это уже стало то ли модой, то ли традицией», - убежден Давлат.

Афганистан накануне выборов

В апреле этого года Независимая избирательная комиссия Афганистана объявила о дате проведения выборов в парламент страны 20 октября 2018 года.

Прозвучавшее заявление Центризбиркома стало для афганских политических сил неожиданностью, отмечает Afghanistan.ru.

Дело в том, что реформа национальной избирательной системы, которая являлась одним из основных пунктов соглашения о формировании правительства национального единства (ПНЕ), так и не была реализована.

После назначения даты выборов президент Ашраф Гани совершил целый ряд шагов, которые афганскими политиками были расценены как подготовка к масштабной фальсификации в день голосования.

В частности, заявление Центризбиркома о регистрации 9 млн. избирателей на фоне регулярных нападений ИГИЛ (запрещено в РФ) на регистрационные центры в стране и в целом снижения уровня интереса населения к выборам после скандальной кампании 2014 года, вызвало немало вопросов.

Фактически с этого момента начался очередной цикл формирования оппозиционных движений в Афганистане.

В июле 2018 года было объявлено о создании оппозиционного блока «Великая национальная коалиция Афганистана», одной из главных задач которого стало противостояние планам президента по проведению выборов. Основателями оппозиционного блока стали политики-непуштуны.

Впрочем, позже в блок вошел целый ряд пуштунских политиков. В качестве путей выхода из кризиса альянс предложил формирование временного правительства, которое по замыслу оппозиционеров должно подготовить страну к честным выборам.

В сентябре о своем несогласии с планами президента Гани провести выборы также заявили такие политики, как Хамид Карзай, Гульбедлин Хекматьяр, Сибгатулла Моджаддеди и пр.

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