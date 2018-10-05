В адрес президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который сегодня отмечает свой 66-й день рождения, поступают поздравления от членов правительства республики, руководителей министерств и ведомств страны. Сам президент сегодня находится с официальным визитом в Японии.

«Обычно главу государства с днем рождения поздравляют открытками, в этот день рождения Эмомали Рахмон находится с официальным визитом в Японии, и на его адрес поступают поздравления от членов правительства. Завтра президент вернется из Токио в Душанбе», - сообщил «АП» источник в правительстве Таджикистана.

Он не исключил, что сегодня в адрес Эмомали Рахмона поступят поздравительные послания и от лидеров некоторых государств СНГ (на момент побуликации новости таких поздравлений пока не было).

Праздник за рабочим столом

Свой прошлогодний 65-летний юбилей президент Таджикистана отмечал на работе. В 2017 году в таджикском сегменте интернета огромную популярность набрал видеоролик, который в честь дня рождения Эмомали Рахмона подготовила Озода Рахмон - глава исполнительного аппарата президента Таджикистана.

В своем поздравительном послании Озода Рахмон назвала своего отца умным, грамотным, учителем, наставником.

«Счастливая Ваша с мамой жизнь, Ваша деятельность на посту главы государства является для нас предметом гордости и уроком жизни», - говорилось в послании Озоды Рахмон.

Таджикистанцы не отстают

В последние годы 5 октября таджикский сегмент социальных сетей наполняется поздравлениями и от обычных пользователей в адрес президента Таджикистана.

«Уважаемый президент Эмомали Рахмон. Сегодня хотелось бы не только поздравить Вас с праздником, но и выразить огромную признательность за Ваши судьбоносные решения, делающие развитие нашей страны более плодотворным, а жизнь ее граждан – процветающей» (орфография и пунктуация сохранены), - написал пользователь Umed Boboev в посте в группе ФБ «Мы Таджикистанцы».

«Мой любимый президент я очень горжусь Вами, долгих лет, здоровья, счастья и успехов в Вашей нелёгкой работе», - написала в комментариях Фарангис Хусаинова.

Эмомали Рахмон родился 5 октября 1952 года в поселке Дангара Кулябской области Таджикской ССР. Его политическая карьера началась в 1990 году, когда Эмомали Рахмон был избран народным депутатом Верховного Совета Республики Таджикистан XII созыва.

В 1992-м он был избран председателем Исполнительного комитета Совета народных депутатов Кулябской области, а затем председателем Верховного Совета Республики Таджикистан.

Шестого ноября 1994 года в ходе всенародного голосования Эмомали Рахмон был избран президентом Таджикистана. На выборах его кандидатура набрала 59% голосов избирателей. На последних выборах 2013 года Эмомали Рахмон получил 83,92% голосов при явке 86,64% и был вновь переизбран президентом Таджикистана.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus