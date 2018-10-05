31-летний житель Душанбе задержан за то, что заразил 30-летнюю женщину ВИЧ-инфекцией, причем сделал это осознанно, сообщает сайт МВД Таджикистана.

Столичная милиция задержала подозреваемого 3 октября. "Мужчина знал, что болен ВИЧ/СПИД, но при этом вступил в половой контакт с женщиной и заразил ее", - сообщили в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Согласно статье 125 УК Таджикистана, «заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у себя этого вируса, наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет, а умышленное заражение двух или более лиц – лишением свободы на срок от пяти до десяти лет».

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