Больше всего «жертв селфи» оказалось в Индии, за ней следуют граждане России, США и Пакистана. А в Таджикистане за два года в результате неудачных селфи погибли три девочки.

Ученые из Всеиндийского института медицинских наук в Нью-Дели провели исследование гибели людей при попытке сделать селфи с октября 2011 года по ноябрь 2017 года. Они посчитали, что за это время произошло 259 случаев «неудачных селфи» с летальным исходом.

259 человек погибли в результате 137 происшествий, средный возраст погибших составляет 22,94. Из число погибших - 72,5% составляют мужчин и 27,5% женщин, сообщается в докладе института.

По данным специалистов института, чаще всего люди тонули, погибали в происшествиях, связанных со столкновением с транспортом, либо разбивались, упав с высоты при попытке сделать красивые фото.

В Индии за этот период времени во время попытки сделать селфи умерли 159 человек. За ней следуют граждане России, США и Пакистана. Однако точное число погибших в других странах не сообщается. Специалисты сообщают, что изучили лишь известные случаи, на самом деле жертв может быть гораздо больше.

Индийские ученые предлагают снизить количество происшествий с летальным исходом путем запретов селфи в опасных местах: на крышах зданий, водных объектах, вершинах гор.

Роковые селфи в Таджикистане

В нашей стране тоже зарегистрированы такие факты: пока это два случая.

Так, 28 апреля текущего года 19-летняя жительница города Душанбе, которая гостила у своих родственников в Раште, упала в воду, делая селфи на фоне горной реки Сурхоб. Девушка подскользнулась, потеряла равновесие и сорвалась с уступа, на котором балансировала. 15-летняя жительница Гармского района, которая сопровождала свою родственницу, пытаясь помочь ей, тоже оказалась в реке - обе утонули. Ранним утром 29 апреля тела утонувших были извлечены из реки.

Точно такая же трагедия произошла в апреле прошлого года в городе Нуреке.

25 апреля после школьных занятий девятиклассница Нишона Умарова решила сделать селфи у реки Вахш. Девочка не удержалась и упала в реку. Ее подруги, которые находились рядом, бросились за помощью, но течение реки было очень сильное. Девочку спасти не удалось, найти тело тоже.

Тогда Комитет по чрезвычайным ситуациям сообщил, что это первый случай в Таджикистане, когда из-за попытки сделать селфи погиб подросток.

КЧС убедительно призывал граждан соблюдать меры безопасности на реках и водоемах, не делать селфи на опасных участках, а родителей просили не оставлять детей без присмотра.

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