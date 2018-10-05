Заместитель лидера Демократической партии Таджикистана Хикматулло Саидиён освобожден от занимаемой должности, другой заместитель лидера партии Ахмадшо Комилзода исключен из рядов ДТП.

Они намеревались сместить с поста лидера ДТП, депутата нижней палаты парламента страны Саидджафара Усмонзода.

По словам источника «АП» в ДПТ, Саидиён и Комилзода тайно собрались в доме одного из активистов, и уговаривали членов правления отказаться от участия в заседании высшего совета партии, которое было намечено на 30 сентября. Но заговор был раскрыт и на заседание высшего совета пришли 13 из 17 членов правления.

Между тем, в интервью «АП» сам лидер ДПТ Саидджафар Усмонзода заявил, что его заместители смещены с постов за пассивное участие в работе партии. При этом он не захотел говорить о готовящемся его смещении.

«Хикматулло Саидиён - педагог, он пассивно участвовал в работе политсовета партии, а Комилзода вообще не принимал участия в работе политсовета», - заявил Усмонзода.

Демократическая партия Таджикистана была учреждена в 1991 году. Его первым лидером был Шодмон Юсуф, который сейчас проживает в Вене.

После подписания соглашения о мире в Таджикистана, партию возглавил Мухамадрузи Искандаров. В конце 2006 года Минюст РТ признало Масуда Собирова новым председателем ДПТ. Это произошло после ареста и заключения под стражу Мухамадрузи Искандарова.

К тому времени ДПТ была разделена на два крыла, во главе которых стояли Саидджафар Усмонзода (Исмонов) и Рахматулло Валиев, заместители экс-председателя партии. В 2013 году Минюст по итогам месячной проверки и изучения представленных ДПТ документов зарегистрировало новый Устав партии и официально признало Саидджафара Усмонзода председателем партии.

Спустя два года Саидджафар Усмонзода был избран депутатом нижней палаты парламента Таджикистана от избирательного округа Фархор.

По официальным данным, Демпартия Таджикистана насчитывает около 20 тысяч членов.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus