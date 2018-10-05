Находящийся в Японии с официальным визитом президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил гражданам страны поздравительное послание в связи с отмечаемым сегодня, 5 октября, Днем государственного языка, сообщает пресс-служба главы государства.

В своем поздравительном послании президент отмечает, что таджикский язык является сутью национального самосознания и менталитет: граждане страны должны свято чтить его, ибо только посредством языка можно сохранить историческую память народа и ощутить свою причастность к тысячелетнему духовному наследию таджикской нации.

«Таджикский язык является одним из самых древних и богатых языков мира, на нём можно выразить любое понятие. На этом языке не только существует тысячелетняя всемирно известная литература, но на нём также созданы крупные научные творения, которые способствовали развитию мировой науки. Другими словами, таджикский язык издревле славился не только как язык литературы и культуры, но и наук, в том числе точных и естественных, - подчеркивает президент.

«В нынешних условиях усиления процессов глобализации язык нуждается в особой защите государства. Другими словами, мы должны относиться к языку, как к живому организму, прилагать постоянные усилия для его дальнейшего развития и сохранения в первозданной поэтической чистоте», - отметил президент.

В противном случае, по его мнению, язык может оказаться под влиянием отрицательных факторов, подвергнуться внедрению чуждых элементов и в результате ослабить своё главное назначение в обществе.

«Именно такая угроза нависла над нашим языком накануне обретения Таджикистаном государственной независимости. Единственным верным путём спасения было возведение языка на государственный трон», - отметил Эмомали Рахмон в своем послании.

Президент подчеркивает, что реализация закона Республики Таджикистан «О государственном языке» осуществляется планомерно и успешно.

В частности, всё делопроизводство, особенно переписка между государственными органами, организациями и учреждениями, в сфере образования, науки, культуры, СМИ, принятие нормативно-правовых документов, наименование проводится посредством государственного языка, и этот вопрос всегда находится в центре внимания государства и правительства.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus