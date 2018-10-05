Юношеская сборная Таджикистана (U-16), обыграв 4 октября сборную Южной Кореи (основное время – 1:1, по пенальти – 7:6), вышла в финал чемпионата Азии-2018, который проходит в Малайзии.

Уже в дебюте встречи наши юноши открыли счет. На 2-й минуте после подачи штрафного с фланга, мяч замкнул Озодбек Панджиев. Ответ корейцев последовал на 39-й минуте и тоже со «стандарта». Подачу с углового замкнул Юн Сук Чжу. Но на этом голы закончились и ни одна из сторон больше отличиться не смогла, сообщается на сайте Федерации футбола Таджикистана.

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По окончанию основного времени, согласно регламенту чемпионата, была назначена серия послематчевых пенальти. Все пять попыток каждая из команд реализовала точно, а далее последовали по одному удару с каждой стороны до первой ошибки.

И ее первыми на седьмой попытке допустила Южная Корея, точнее – голкипер нашей сборной Мухриддин Хасанов в очередной раз стал героем, отбив пенальти! А Мухаммадрасул Лутфуллоев точным ударом отправил юношескую сборную Таджикистана в финал чемпионата Азии – первую в истории таджикского футбола.

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В первом в своем финале азиатского первенства юноши Таджикистана сыграют против сверстников из Японии в воскресенье, 7 октября, начало в 20:45 часов по местному времени (17:.45 – по душанбинскому).

Сборные Японии и Таджикистана ранее уже играли на групповом этапе. Тогда встреча завершилась нулевой ничьей.

Главный тренер юношеской сборной Таджикистана (U-16) Зайниддин Рахимов после победного матча над Южной Кореей (основное время – 1:1, серия пенальти – 7:6) в рамках полуфинала чемпионата Азии-2018 в Малайзии заявил, что команда посвящает эту победу президенту страны Эмомали Рахмону, который 5 октября отмечает свой день рождения.

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— Мы посвящаем эту победу президенту нашей страны Эмомали Рахмону, у которого 5 октября день рождения. Лидер нашей нации очень многое делает для развития футбола в Таджикистане. Я очень рад, что сегодня мы отлично сыграли. Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые пришли на стадион и тепло нас поддерживали на протяжении всего матча. Спасибо всем, кто болел и переживал за нас на родине. Когда мы забили быстрый гол, мы попытались удержать счет, но соперник в конце первого тайма сумел восстановить равновесие. Во втором тайме было тяжело, но ребята проявили характер, боролись до конца, боролись за победу на каждом участке поля, грызли землю ради достижения результата. За это я хочу им сказать большое спасибо! Что касается серии пенальти, то это лотерея. Как и в предыдущем матче, нас выручил голкипер Мухриддин Хасанов. Теперь у нас есть два дня для подготовки к финальному матчу чемпионату Азии против сборной Японии. Будет готовиться тщательно, и бороться за золотые медали.