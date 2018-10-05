Совсем скоро, 7 октября в 9.00 (по душанбинскому времени) состоится долгожданный бой между известными бойцами смешанных единоборств – россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

Страсти кипят, каждая из сторон уверена что победа останется за ней.

ХАБИБ НУРМАГОМЕДОВ:

«Конор ответит за все сполна»

- Это больше, чем просто титульный бой. Это больше, чем главное событие большого бойцовского шоу. Я хочу заставить этого парня заплатить сполна за все, что он сказал в мой адрес. В день боя я буду очень счастлив. Я не недооцениваю Макгрегора.

У него хороший тайминг, неплохая ударная техника. Но он не выдерживает всю дистанцию поединка, его грэпплинг очень слаб. Когда в октагоне кто-то начинает ломать его, он сдается.

Хабиб Нурмагомедов Eurosport

Если уж так получилось, что ты устал в клетке, выдохся, ты должен с честью выйти из этой ситуации, должен все выдержать. Конор же сразу сдается, когда соперник оказывается в партере на нем. В свои тридцать лет он уже несколько раз постучал. И сейчас он вновь постучит. Да, у него полно виски, может быть, даже прекрасный виски, как он сам говорит.

Я вымотаю его, а потом заставлю сдаться.

Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором состоится в Лас-Вегасе на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата – UFC 229. Россиянину предстоит защита титула чемпиона в легком весе.

«Я уничтожу сердце и разум Макгрегора»

- Я профессиональный боец, а не политик. Если у Конора есть проблемы с моим менеджером, он может поговорить с ним. Даже подраться с ним может. У Али черный пояс от Ренцо Грейси (бразильский боец MMA и джиу-джитсу). Он его точно задушит.

«Когда алкоголик что-то говорит, то люди не обращают на это внимания»

- Меня не задевают слова Конора. Я могу контролировать свои эмоции. Он может говорить всё что хочет. Когда алкоголик что-то говорит, другие не обращают на это внимания. Мне всё равно, что он говорит. Он хочет заставить меня нервничать, это часть игры. Конечно, я немного зол, но свои эмоции нужно контролировать.

Он выглядел пьяным. Это невероятно. Как ты собираешься биться, если употребляешь много наркотиков и виски? Как ты собираешься драться 25 минут? Это не бокс, брат. Я всё время буду рядом. Это не дистанционный бой с Нэйтом Диасом. Тут всё по-другому.

КОНОР МАКГРЕГОР:

«Хабиб боролся с медведями, но не имел дело с ирландскими гориллами»

- У него есть слабости. Дагестанцы специализируются на борьбе. Хабиб ребенком боролся с медведем, это часть их культуры. Я не питаю иллюзий, конечно, он высококлассный борец. Но настоящий бой - это гораздо больше, чем одна дисциплина. По моему последнему бою вы могли видеть, что у меня есть большой набор оружия против такого рода оппонента, против всех стилей ведения боя. В другом стиле Хабиб более медленный, у него посредственные удары, и я вижу, как буду противостоять ему в субботу вечером.

Хабиб боролся с медведем в детстве? Он боролся с дагестанскими медведями, но никогда не имел дело с ирландскими гориллами.

Конор Макгрегор с сайта vladtime.ru

«Я хочу доказать, кто здесь царь»

- Я потратил всю свою жизнь на завоевание этих двух титулов UFC. Я поставил всё на карту и добился этого, а когда стал чемпионом во второй раз, мне даже не предложили провести защиту в полулёгком весе и просто лишили пояса. Та же самая история и с поясом в лёгком весе. Меня это раздражает, особенно когда я вижу, как раздают чемпионские титулы, кто и как их завоёвывает. Меня всё это распаляло, пока я был вне боёв, а сейчас я голоден до побед и хочу вернуться и доказать, кто здесь царь.

UFC определилась с составом судейской бригады, которая будет обслуживать поединок российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и экс-чемпиона организации Конора Макгрегора. Рефери поединка назначен 47-летний Херб Дин.

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Отец Нурмагомедова: "Мое отстутствие не повлияет на результат"

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер Хабиба Нурмагомедова, не сможет принять участие в бою своего сына против ирландского бойца. Ему отказали в визе США.

Отец Хабиба Нурмагомедова Eurosport

Отец российского чемпиона подчеркнул, что его отсутствие на турнире UFC 229, где Хабиб проведёт бой с Конором Макгрегором, не отразится на выступлении сына.

- Более 280 боев любительских и 26 боев профессиональных — думаю, у сына достаточно опыта, чтобы выступить достойно на таком уровне. Мое отсутствие не повлияет на результат. Это не будет определяющим. Десять раз он без меня выступал и одиннадцатый раз выступит, но мне всё-таки хотелось быть рядом там, в первом периоде, а дальше кто-нибудь другой. Я думаю, до середины второго раунда будет ясно, каким образом будет протекать бой. Я надеюсь, как и все остальные бои, — по тому руслу, по которому планировали. Эмоциональная подготовка у нас лучше.

Оуэн Родди, тренер Макгрегора: "Конор сохранил психологию победителя"

- У Нурмагомедова могут быть проблемы со сгонкой веса, такое уже случалось. Однако мы не думаем о том, на что не можем повлиять, случиться может что угодно. У нас уже срывались поединки в последний момент, пару лет назад нам дали Мендеса вместо Альдо.

Оуэн Родди, тренер Конора Макгрегора Cageside.ru

Конор стал бить гораздо лучше, острее. Его борьба и джиу-джитсу тоже стали гораздо лучше. Он не дрался два года, однако всё это время оттачивал собственную технику. Он стал лучше как боец, но главное — сохранил психологию победителя. Конор умён и настроен на победу. Очень хочу увидеть его возвращение.

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