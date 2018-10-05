С 1 сентября в четверг во всех образовательных учреждениях города Душанбе проводятся рейды со стороны сотрудников милиции: они проверяют посещаемость, внешний вид и поведение школьников.

Сегодня, 4 октября, мы побывали на такой проверке вместе с милиционерами в общеобразовательной столичной школе №91, расположенной в районе Сино, и узнали, что на самом деле происходит во время таких рейдов.

В 7:30 мы приехали в школу, где уже шла утренняя линейка: она была торжественной, учащиеся читали стихи, посвящённые ко Дню государственного языка и Дню учителя. Были и опаздавшие – их со стороны фиксировали стоящие у ворот милиционеры. Затем стражи правопорядка проследовали вместе с учащимися старших классов у кабинеты. И вот там обнаружилось, что у некоторых детей нет не только учебников и тетрадей, но даже и самих портфелей.

Сотрудники милиции проводят проверку в столичной школе №91 Asia-Plus

Провинившимся пригрозили беседой с родителями

Рейд проводили Башир Ибрагимов - начальник Службы предотвращения правонарушений среди несовершеннолетних и молодёжи УМВД по городу Душанбе, майор Курбон Холов - инспектор отдела по делам несовершеннолетних и молодёжи ОМВД-1 района Сино и полковник Саидиброхим Хусейнзода - начальник отдела кадров ОМВД-1 района Сино.

По итогам рейда они выявили пятерых опоздавших на уроки учеников, четверо школьников пришли в школу 6ез портфеля и учебных принадлежностей, шесть - и вовсе без учебников, а 10 позволили себе прийти на занятия без галстуков.

Ещё 20 мальчиков пришли в школу с отросшими волосами.

Милиционеры поговорили с «нарушителями», посоветовали кому-то не опаздывать, кому-то – не забывать дома учебники, а кого-то пожурили за неподобающий школьникам внешний вид.

Школьникам сообщили, что в случае повторения таких нарушений, на беседу будут вызваны их родители.

Профилактическая беседа

Милиционеры провели профилактическую беседу с учащимися 11 классов. И сообщили им, что за 8 месяцев этого года в столице был зафиксирован 221 случай совершения преступления со стороны несовершеннолетних-учеников школ: 154 кражи и 22 факта хулиганства.

Милиционеры посоветовали выпускникам хорошо учиться, как можно скорее определиться с выбором профессии, и идти к своей цели.

Поговорили сотрудники милиции и с учителями, призвав их к бдительности, следить за поведением учеников и сообщать в милицию о фактах неправильного поведения школьников.

По мнению Фаризы Абдулхайровой, заместителя директора школы № 91, «сотрудники милиции помогают педагогам управлять учениками».

«Хорошо, что сотрудники милиции приезжают к нам в школу. Это нам на пользу. Каждый ученик чувствует ответственность за своё поведение на уроках, в школе. Нам стало легче что-либо объяснять и работать с учениками», - говорит педагог.

Милиционеры провели профилактическую беседу со старшеклассниками школы №91 Asia-Plus

Цель рейдов - предотвращение конфликтов среди школьников

По словам полковника Башир Ибрагимова, начальника Службы предотвращения правонарушений среди несовершеннолетних и молодёжь УМВД по городу Душанбе, патрулирование школ проводится в целях предотвращения преступности, в частности, групповых конфликтов с использованием холодного оружия среди учеников средних школ, колледжей и студентов высших учебных заведений.

«Соответствующий указ под №51 с 23 февраля «О распределение сотрудников милиции к образовательным учреждениям города Душанбе» был подписан генерал-майором Шарифом Назарзода, начальник Управления МВД по городу Душанбе. Согласно указу, 556 сотрудников столичного управления разделены на группы от 3 до 5 сотрудников и закреплены за каждой школой», - отметил полковник.

Между тем, как стало известно «АП» в УМВД по городу Душанбе, 17 сотрудников управления получили дисциплинарное наказание за то, что своевременно не предотвратили правонарушения со стороны школьников.

«Наказание получили те милиционеры, которые не выполнили свою работу. Учащиеся закрепленных за ними школ совершили административные нарушения и уголовные преступления, а ведь они должны были наблюдать за поведением школьников и вовремя предотвратить нарущения», - сообщили «АП» в управлении.

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Ранее начальник столичной милиции Шариф Назарзода на встрече с руководителями общеобразовательных школ города, которая прошла 24 сентября, выразил озабоченность высоким уровнем преступности среди несовершеннолетних в Душанбе.

Глава столичной милиции тогда заявил, что, несмотря на проведение профилактических мероприятий, правонарушения, совершаемые столичными школьниками в текущем году выросли в разы. И эта тенденция растет.

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