Семинар по обсуждению пилотирования программы профилактики наркопотребления и тренинга по мотивационному интервьюированию состоялись в Душанбе.

В нем приняли участие двадцать один национальный партнер программы CADAP из Министерства образования и науки, Национального центра мониторинга и профилактики наркомании, Наркологической службы, Республиканского центра формирования здорового образа жизни, молодёжных медико-консультативных отделений, Агентства по контролю за наркотиками, Министерства внутренних дел, Таджикского национального университета и НПО.

Тренер из ЕС, Кшиштоф Осташевски вместе с местными экспертами обсудили механизм пилотной реализации профилактической программы в профессионально-технических лицеях и колледжах (сценарии образовательных сессий, мониторинг и оценка программы, разработка анкеты, вовлечение в программу молодежи, подверженной рискованному поведению, организация и логистика).

Был также организован тренинг по мотивационному интервьюированию для представителей десяти лицеев и колледжей.

С 2016 года компонент по профилактике программы CADAP разрабатывает инструменты по проведению селективной и индикативной профилактической программы в Таджикистане.

Программа была пилотирована в 2017 году в пяти средних школах г. Душанбе c участием 43 подростков. Однако число участников программы оказалось недостаточным для проведения оценки эффективности инструментов профилактики.

Совместно с национальными партнерами было принято решение продолжить пилотную фазу и начать работать с профессионально- техническими лицеями и колледжами г. Душанбе. Десять лицеев/ колледжей, где программа может быть пилотирована, были отобраны Министерством образования и науки Республики Таджикистан.

Программа CADAP 6 представляет собой преемственность политики ЕС и долгосрочного взаимодействия с Центрально-азиатскими партнерами для способствования дальнейшему усилению политики в области снижения спроса на наркотики. Программа реализуется Консорциумом из Нидерландов, Чешской Республики, Польши и Германии вместе с Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ) при финансовой поддержке ЕС.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus