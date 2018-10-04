Новая социальная драма «Ваши права - в ваших руках», обличающая насилие в семье в отношении женщин, невежество, неграмотность и неспособность постоять за свои права, была презентована юным зрителям в Государственном республиканском кукольном театре Душанбе.

Драма «Ваши права - в ваших руках» предназначена к просмотру зрителям - учащимся старших классов средних школ и студентам.

Проблема в спектакле показана без прикрас: сельскую девушку Фирузу после окончания школы насильно выдают замуж за богатого человека, который заплатил матери невесты хороший выкуп. Девочке запрещают продолжать учебу, работать. Ее удел – сидеть в четырех стенах и заниматься домашними делами.

Супруг Фирузы - Фарход, плохо обращается с женой, может себе позволить поднять руку на беременную супругу, обидеть ее словом, а после рождения ребенка и вовсе пропадает на четыре месяца, по прошествии которых разводится с ней по телефону, сообщив, что у него есть другая жена и дети.

Фирузе некуда больше деться, она, надрываясь, кричит: «Мама, что ты наделала? Ты сломала мне жизнь!».

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Семья девушки не имеет высшего образования, поэтому они не знают, как поступить в этой ситуации. На помощь приходит школьная подруга Фирузы, получившая юридическое образование, и пригрозившая законом Фарходу. Вместе они решают бороться за права и подать в суд на получение алиментов. В тот же день мать девушки, осознавшая свою ошибку, разрешает дочери поступить в университет со словами: «А внука я сама воспитаю».

После спектакля актеры под сильные аплодисменты вышли на сцену и обратились к зрителям:

«Своей игрой мы хотели показать вам, насколько важно получить высшее образование, знать законы своей республики и не бояться бороться за свои права. Государство на вашей стороне и вы должны это знать».

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На премьерный спектакль были приглашены ученики старших классов средней школы №6, представители Комитета по делам женщин и семьи при правительстве РТ и Комитета по делам молодежи и спорта при правительстве РТ.

«Я тоже хочу стать такой же, как умная подруга Фирузы, чтобы не давать ни себя, ни своих друзей в обиду, - говорит после спектакля восьмиклассница Саида. – Я не выйду замуж, пока не окончу университет, а если мои родители будут заставлять, я их приведу посмотреть этот спектакль», - решительно заявляет она.

На премьеру были также приглашены дети-участники кружка, организованного советским актером театра и кино Исфандиером Гуломовым. Он вместе со своей семьей проводит воспитательные уроки «Дарси тарбияви» с дворовыми ребятами.

Прежде, чем прийти в театр с детьми, большинство из которых в театре не были ни разу, семья Гуломовых провела ликбез о том, как себя вести в таких заведениях и какую пользу это может принести. Дочь знаменитого актера Фарахбону Гуломова сказала, что после спектакля они обсудят эту тему с детьми еще раз:

«В спектакле поднята очень важная тема. Дети должны знать свои права и семью создавать осознанно. В своем кружке мы будем дальше развивать эту тему, беседовать с детьми», - отметила Фарахбону.

По словам руководителя проекта и заместителя директора Государственного республиканского кукольного театра Наргис Разыковой, работа над постановкой началась в августе:

«Мы провели два закрытых показа, на которые пригласили учеников 8-11 классов средней школы №8, и смогли наблюдать, какую бурную дискуссию наш спектакль вызвал у них. Думаю, мы смогли достучаться до нашего зрителя».

Также Наргис Разыкова сообщила, что в скором времени театр поедет на гастроли в отдаленные районы республики, где поднимаемые в драме проблемы встречаются повсеместно.

«Мы отправимся в те регионы, где родители запрещают продолжать образование после 9 класса, где девочек насильно выдают замуж, едва они достигают совершеннолетия. Свой гастрольный тур мы начнем с Раштской долины», - сообщила она.

Спектакль «Ваши права в ваших руках» подготовлен и поставлен на сцене в рамках проекта при поддержке Института Открытого Общества «Фонд помощи» в Таджикистане и воспитывает зрителей в духе борьбы и стремлений за свои права в жизни.

Авторами спектакля являются Наргис Розикова и Хотам Салимов, режиссер - Искандар Бухориев.

Музыку к спектаклю написал композитор Амирбек Мусоев. Главные роли исполняют Сироджиддин Ашуров, Зебунисо Муродова, Мавлуда Неъматова, Саида Гуломова и Дурахшон Шеров.

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