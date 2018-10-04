Генеральная прокуратура Узбекистана ведет переговоры с правоохранительными органами Великобритании по вопросу возвращения активов, связанных с обвиняемой в коррупции старшей дочерью первого президента Узбекистана Ислама Каримова, сообщает CA-NEWS (UZ).

В среду британское Бюро по борьбе с мошенничеством подало судебный иск об изъятии в гражданском порядке согласно действующему законодательству нескольких объектов недвижимости, связанных с Гульнарой Каримовой.

Иск касается ряда активов, в том числе трех объектов недвижимости в Великобритании, которые, как предполагает ведомство, были приобретены с использованием доходов от коррупционных сделок в Узбекистане с участием Гульнары Каримовой и Рустама Мадумарова.

«Мы осуществляем сотрудничество с коллегами ряда зарубежных стран, в частности, плотное взаимодействие ведется со швейцарской прокуратурой. Что касается, британской стороны, в данный момент ведутся переговоры с британскими правоохранительными структурами относительно возвращения активов в рамках вступившего в законную силу судебного решения по делу Гульнары Каримовой», - прокомментировала глава пресс-службы Генпрокуратуры Сурайё Рахмонова.

Детали переговоров не раскрываются.



В августе 2015 годасуд приговорил Гульнару Каримову к пяти годам «ограничения свободы» по обвинению в вымогательстве, хищениях и уклонении от уплаты налогов.

Позже надзорное ведомство сообщило, что в отношении Каримовой возбуждено еще одно уголовное дело по обвинению в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства и легализации доходов, полученных преступным путем.



По версии следствия, Каримова с помощью сообщников легализовала на территории 12 зарубежных стран активы на сумму более $1,3 миллиарда, 63,5 миллиона евро, 27,1 миллиона фунтов и 18,5 миллиона франков.

Утверждается, что на территории Швейцарии находятся денежные средства в размере 777,8 миллиона долларов.

Общая сумма ущерба, причиненного государству и гражданам, по двум уголовным делам против Каримовой составляет 1,27 триллиона сумов, 1,6 миллиарда долларов и 26,1 миллиона евро.

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