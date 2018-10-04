Когда открывается новая сеть, то происходит всплеск потребителей. Например, вот в таких очередях стояли жители Алматы в 2016 году, когда в Казахстан пришел Макдональдс

У соседей событие: в Ташкенте открыли несколько кафе сети фаст-фудов KFC, и в ближайшее время на рынке Узбекистана появятся McDonald's и Starbucks. Для узбекистанцев это первые мировые сети фаст-фудов, в Таджикистане этих брендов пока нет, но есть другие.

О том, как они работают и появятся ли в ближайшее время новые – в материале «АП».

На самом деле до таких раскрученных брендов, как KFC или McDonald's Таджикистану осталось не так много, мы опросили нескольких участников рынка и два разных источника сказали, что, например, KFC планирует войти в Таджикистан уже в 2020 году, а пока готовится подходящая схема логистики. То есть решается самая большая проблема этого рынка.

Дело в том, что на таджикском рынке фаст-фуда, да и вообще на рынке общественного питания одна из самых серьезных проблем, это поиск необходимых продуктов питания. Местный рынок не предлагает все те товары, которые требуются для оригинальных рецептов или предлагает не того качества, предпринимателям приходится закупать то, что нужно за рубежом.

Таджикский ресторатор Муссо Шорахматуллоев говорит, что в соседнем Узбекистане сельское хозяйство получило активное развитие и готово производить товары, которые соответствуют высоким международным стандартам и объемам, в том числе и потому что в эту отрасль к соседям пришли серьезные инвесторы, например, компания PepsiCo. В Таджикистане отрасль сельского хозяйства пока не может полностью удовлетворить запросы современного общепита.

KFC открыла первый ресторан в Узбекистане с сайта Gazeta.uz

При этом главное требование брендов любого фаст-фуда это качество продуктов в первую очередь. Как правило, на первой фазе бренды сами поставляют продукты, затем партнер-франчайзи по стандартам строит фермы, булочные, которые будут работать под контролем и мониторингом компании-франчайзера. Это дополнительные инвестиции, но и прибыль у компании получателя вырастает.

Например, если говорить о сети McDonald's в России, то все продукты (кроме картофеля) производятся уже на внутреннем рынке.

Акбар Игамов, бренд-менеджер компании «ФудМастер», которая владеет в Таджикистане франшизами - Southern Fried Chicken, Baskin Robbins, Roll House, TeaFunny и Sait Efendi говорит, что продуктов питания на нашем рынке хватает, но всё зависит от их качества.

- Наша компания, для поддержания высокого качества приготовляемых блюд, не редко заказывает ингредиенты и прочие добавки из-за рубежа, вне зависимости от того, что их можно заменить местными аналогами. Также, стоит учитывать и условия франшизы, одним из основных пунктов которого является обязательное использование стратегически важных продуктов предоставляемых франчайзером, - объясняет он.

Впрочем, Акбар уточняет, что международные бренды, предоставляющие франшизу, имеют огромный аналитический и стратегический опыт, и под каждый регион у них разработаны свои стандарты и требования, выполнять условия которых вполне приемлемо.

Что скажет потребитель?

Другие опасения, которые сопровождают таджикских предпринимателей, рассматривающих возможность работать в нашей стране по франшизе – это потребители, вернее их количество.

Таджикистан - страна небольшая, процент городских жителей ниже, чем сельских, плюс, по признанию участников рынка таджикский потребитель еще не выработал культуру будничного питания в общественных местах, чаще всего походы в рестораны или кафе, в том числе и сетевые, должны сопровождаться особенным поводом.

Муссо в этом отношении придерживается достаточно оптимистичных взглядов:

- Всё происходит естественным путём, например, первая франшиза появилась у нас больше 10 лет назад, но развитие до сих пор продолжается, сеть живет и динамика есть. Теперь появился Baskin Robbins – продукция вкуснее, но дороже той, которая была на рынке и спрос на нее все равно есть. Основной фактор - потребительский спрос, растут доходы населения, растет спрос, - говорит он.

Другие респонденты также утверждают, что кроме логистики больших проблем на этом рынке нет. Когда открывается новая сеть, то происходит всплеск потребителей, со временем их количество уменьшится до тех цифр, на которые изначально рассчитан бизнес-план. Кроме того, стоит учитывать и иностранцев, которые являются постоянными потребителями сетевых кафе.

Опыт компании «ФудМастер» в продвижении сетевых кафе, тоже говорит о том, что потребительский рынок в Таджикистане вполне готов для этого явления.

- Наш потребительский рынок уже давно с лёгкостью приемлет иностранную продукцию и бренды, развиваться не так уж и сложно, учитывая активный рост населения страны. Главное оперативно и эффективно реагировать на изменения на потребительском рынке, а также учитывать активность и рост конкуренции, - объясняет Акбар Игамов.

Сколько нужно денег?

Два года назад в Бишкеке проходила ярмарка франшиз для Центральной Азии, а в Душанбе по этому поводу состоялся круглый стол, организованный международной инвестиционной компанией East Star Capital.

Тогда гендиректор East Star Capital Kyrgyz Republic Алуа Маулен отметила, что подбирая франшизы для Центральной Азии, была учтена финансовая составляющая, и диапазон цен франшиз для центральноазиатского рынка составил от $15 тысяч до $2 миллионов.

На самом деле за эти суммы можно открыть самые известные бренды.

Конечно, McDonald's утверждает, что «точную информацию о размере инвестиций в развитие бизнеса под брендом Макдональдс дать не представляется возможным», но в российских каталогах франшиз на 2018 год указано, что открытие одного кафе сети Макдональдс потребует инвестиций в размере $1,5 миллионов.

Но это ещё не всё.

Надо учитывать, что почти все бренды дополнительно, кроме стоимости франшизы, берут процент от оборота.

Например, тот же Макдональдс требует 5% «роялти» - это процент от оборота и его невозможно избежать.

- Любой бизнесмен понимает, что бренд играет определяющую роль. Такие бренды, как McDonald's или KFC стоят дороже, потому что для их раскрутки не нужно будет вкладывать дополнительные средства, раскрученный бренд - это некая гарантия, - говорит Муссо Шорахматуллоев.

Сроки окупаемости у каждой франшизы различны, но, по словам Акбара Игамова, это может быть от 1 года до 5 и более лет.

- При проявлении интереса к покупке франшизы, франчайзер, исходя от региона, предоставляет бизнес-план и стратегию развития, в которых уже указаны все условия и сроки окупаемости франшизы, - дополняет он.

Кстати, первая франшиза Southern Fried Chicken появилась на рынке Таджикистана в 2006 году, и Акбар Игамов утверждает, что заходить на рынок и развиваться можно в любое время, главное, необходимо знать потребность потребителей и строго придерживаться всех условий франшизы.

Муссо Шорахматуллаев говорит, что в Таджикистане многие рестораторы рассматривали возможность приобретения франшизы и сам он - не исключение.

- Но индустрия фаст-фуда не имеет отношения к ресторанному творчеству, это хорошее вложение денег, но нового там ничего не сделаешь. До тебя всё придумали, всё распределили, оптимизировали. С точки зрения бизнеса - это очень интересно, с точки зрения самореализации и творчества – не совсем. Поэтому именно рестораторы очень неохотно идут в фаст-фуд, - объясняет Муссо.

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