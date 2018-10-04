С началом отопительного сезона, который приходится на первые дни ноября, после многолетнего перерыва Душанбинская ТЭЦ-1 начинает работать на узбекском газе, сообщил «АП» источник в правительстве Таджикистана.

По его словам одновременно начнут работать две городские котельные «Восточная» и «Западная», которые входят в состав ТЭЦ-1 столицы.

«Договор о поставках узбекского газа для нужд Душанбинской ТЭЦ-1 подписан. С началом поставок газа из Узбекистана, которые были приостановлена более 10 лет, заработает Душанбинская ТЭЦ-1, которая наравне с теплом производит и электроэнергию. В этом случае снизится потребление электроэнергии в Душанбе – самом крупном потребителе энергии в Таджикистане», - отметил источник.

Общая проектная мощность Душанбинской ТЭЦ-1 составляет 198 МВт. Она была построена и сдана в эксплуатацию в 1957 году. Основным топливом на ТЭЦ является экспортируемый природный газ, однако после того, как Узбекистан прекратил подачу природного газа в Таджикистан, начали использовать резервное топливо — мазут.

После того, как Узбекистан приостановил поставку природного газа в Таджикистан, ежегодно правительство закупало для нужд Душанбинской ТЭЦ-1 порядка 30-35 тыс. тонн мазута.

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