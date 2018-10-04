Суд по заявлению адвоката Солиджона Джураева о признании антиконституционными действия должностных лиц Минфина и Минюста продолжается.

Второго октября в столичном суде района Шохмансур состоялось очередное судебное заседание. Суд вызвал на допрос 1-ого замминистра юстиции Абдуманона Холикзода, замминистра Мирсаидзода Хакима Саида, специального администратора объявленного банкротом «Таджпромбанка» Такдира Шарипова.

Основным вопросом в этот день стали действия Минфина и Минюста, заключающиеся в запрете продажи объектов «Таджпромбанка» (ТПБ), которые адвокат Джураев просил суд признать неконституционными.

Напомним, что ТПБ, ради получения правительственной финансовой помощи, передал Минфину в конце 2016 года, в качестве залогового состояния банка 113 объектов недвижимости. Однако банк правительственной помощи так и не дождался: в феврале 2017 года Нацбанк объявил об отзыве его лицензии с последующей принудительной ликвидацией, процесс которой длится уже почти полтора года.

Вместе с тем Минфин не вернул документально оформленное залоговое имущество ТПБ; более того, он отправил в Минюст официальное письмо, запрещающее перерегистрацию имущества ТПБ, проще говоря, его продажу. Основанием явилась задолженность «Таджпромбанка» перед Минфином; последний предоставил банку кредит в 100 млн. сомони, и, поскольку он не был возвращен, то Минфин «принял меры», запретив фактически продажу 113 активов на 572 млн. сомони.

Минюст выполнил полученное распоряжение, запретив всем нотариатам страны оформлять договор купли имущества ТПБ. Между тем, временная администрация банка осуществляла распродажу имущества банка обобранным вкладчикам, реализовав его на несколько десятков миллионов свыше их рыночной стоимости в 2-3 раза, заявлял адвокат Джураев.

На очередном заседании представители Минюста не согласились с заявлением Джураева о незаконности их действий, почитав их направленным на защиту интересов государства и граждан.

Адвокат не согласился с объяснениями замминистра юстиции Мирсаидзода, но частично удовлетворился объяснениями замминистра Холикзода.

Откуда деньги?

В ходе предыдущего и нынешнего судебного заседания Джураев требовал от суда установить существенный вопрос о принадлежности 100 млн. сомони, вложенных на депозит «Таджпромбанка».

Но, по словам Джураева, Минфин не представил убедительного доказательства, подтверждающего из каких средств оно нашло 100 млн. сомони.

- Вместе с тем, для выяснения того факта, что деньги не бюджетные или принадлежат неизвестным коррупционерам, необходимо допросить бывшего министра финансов Абдусалома Курбониёна и бывшего председателя «Таджпромбанка» Джамшеда Зиёева и провести очную ставку между ними, - заявил на суде Джураев.

Суд удовлетворил первое требование Джураева – в вопросе вновь попытаться выяснить, откуда деньги, а в допросе Курбониёна и Зиёева отказал.

Вопросы специальному администратору

Также предметом рассмотрения на суде стала законность действий специального администратора ТПБ, в частности, завышение в 3-7 раз изначальной стоимости объектов недвижимости из списка банка. Порой это повышение происходило в течение нескольких дней, но сразу в несколько раз.

Для прояснения этого вопроса суд дополнительно к уже присутствующим участникам заседания, вызвал специального администратора Такдира Шарипова.

Шарипов не отрицал произошедшего повышения цен на объекты «Таджпромбанка» и утверждал, что это - право специальной администрации, которая обязана рассчитаться с вкладчиками, платить налоги и коммунальные услуги, оплачивать себе зарплату.

На что Джураев заявил что по имеющейся у него информации, Шарипов управляет банком по указанию бывшего владельца ТПБ Джамшеда Зиеева по коррупционной схеме, завышая стоимость объектов недвижимости до 7 раз, тем самым уменьшая задолженность банка и скрывая хищения средств вкладчиков Зиеевым и его группой.

«Зиеев сидит в ИВС более полугода, хотя положено всего 3 дня (72 часа), а с санкции прокурора – 10 дней. Для него в ИВС устроена комфортабельная гостиница с рестораном. Любой его знакомый посетитель, может встретиться с ним. Где же порядок, равенство всех граждан перед законом?», - заявил в суде Джураев.

Адвокат также обвинил Шарипова в бездействии по отмене «незаконного решения двух министерств и нежелании защищать интересы вкладчиков».

На мировое соглашение не согласен

Суд в ходе заседания дважды предлагал Солиджону Джураеву пойти на мировое соглашение с министерствами. Однако последний не согласился, настаивая на вынесении судебного решения по существу его заявления.

- Я снимаю свои требования только в отношении 1-го замминистра юстиции Холикзода, но выдвигаю новые требования о возбуждении уголовного дела против Такдира Шарипова за бездействие в защите имущества банка, защите прав вкладчиков банка и обмана других граждан (по ст. 247 п.4 УК РТ), так как имеются факты прямого мошенничества, продажи и попытки продажи объектов, в 2-3 и даже 7 раз выше, чем их реальная стоимость. А также продажи одних и тех же объектов двум и более лицам (например, квартиры), - заявил Джураев.

Также он просил проверить законность организованного Нацбанком банкротства, и почему Нацбанк не проверив целевое использование Зиеевым вкладов на сумму 125 млн. сомони?

«Зиеев расхищал их и использовал в личных целях – постройки завода, покупки элитного жилья в Москве, дач, и т.д.», - заявил Джураев.

О Генпрокуратуре и Агентстве по борьбе с коррупцией

Джураев вновь обратил внимание суда на бездействие Генпрокуратуры и Агентства.

- Почти 2 года их проверяющие не находили никаких преступлений в очевидных преступных действиях Зиеева и его группы, и даже на нарушения конституционных прав граждан на собственность со стороны Минфина и Минюста закрывали глаза, - говорит он. - И только после возбуждения судом дела 2 августа, 13 и 15 августа Генпрокуратура и Минюст сняли ограничения с имущества «Таджпромбанка».

И никто не задавался вопросом, почему банкир Зиеев стал неимоверно богатым, а вкладчики не смогли получить свои «кровные» деньги.

...Следующее заседание суда назначено на 5 октября.

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