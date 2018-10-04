Компания «МегаФон Таджикистан» стала обладателем премии «SAP Value Award 2018». Оператор связи оказался лучшим в номинации «Финансы»: по результатам внедрения системы SAP BusinessObjects на создание одного отчета стало уходить в среднем по 2 минуты, 95% отчетности предоставляется вовремя, а менеджеры получают информацию для принятия оперативных решений в режиме реального времени.

Премия для клиентов из России и стран СНГ присуждается компанией SAP, ведущим производителем программного обеспечения для организаций, каждый год. Главный критерий оценки проектов – их результативность. «МегаФон Таджикистан» продемонстрировал не только отличные результаты внедрения SAP BusinessObjects, но и высокую скорость запуска: система была развернута всего за две недели, а ее интеграция с другими решениями заняла не больше месяца. ИТ-специалисты смогли приступить к работе с системой сразу, спустя шесть месяцев были обучены и бизнес-пользователи.

«Начиная этот проект, мы хотели решить сразу несколько задач. Во-первых, исключить человеческий фактор и возможность ошибок в отчетности – прежде данные выгружались вручную. Во-вторых, значительно сократить сроки предоставления отчетности, чтобы вовремя было видно, почему в тех или иных регионах некоторые услуги демонстрируют всплеск популярности. И в-третьих, обеспечить эффективную передачу информации внутри компании даже в случае ухода ключевых сотрудников. Система SAP BusinessObjects позволила быстро решить все эти задачи», – рассказывает Курбонали Азизов, директор по ИТ компании «МегаФон Таджикистан».

В ходе проекта у компании появился удобный и простой механизм формирования отчетов, которые любой сотрудник может готовить без привлечения ИТ-специалистов. В некоторых случаях сроки получения отчетов сократились с нескольких часов до двух минут. Обеспечено своевременное и качественное закрытие по итогам месяца – бухгалтерия успешно подводит итоги и передает достоверные данные в налоговые органы. Все эти результаты и принесли компании «МегаФон Таджикистан» награду «SAP Value Award 2018».

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