Порядка 1 килограмма героина изъято сотрудниками Агентства по контролю за наркотиками (АКН) Таджикистана в Душанбе. По подозрению в незаконном обороте задержаны два человека, сообщает пресс-центр АКН.

«В разработке Агентства долгое время находилась группа подозреваемых в наркоторговле. Подозреваемые доставляли в Душанбе наркотики с территорий приграничных с Афганистаном районов Таджикистана», - сообщает пресс-служба.

По данным источника, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории 102 микрорайона столицы были задержаны граждане Саъдиджон Сурхов и Рустамджон Мирзоев.

«При задержании у подозреваемых был изъят целлофановый пакет с порошком. Экспертиза показала, что это героин, весом 1 кг», - отметили в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 200 ч.3 (незаконный оборот наркотиков) УК РТ, ведется следствие.

«Проводятся мероприятия для выявления и задержания других лиц, причастных к данному преступлению», - отмечается в сообщении.

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