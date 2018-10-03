Эмомали Рахмон в "Замке Нидзёдзё" в Киото, Япония.

После Хиросимы, глава Таджикистана Эмомали Рахмон, который находится с официальным визитом в Японии, посетил префектуру Киото.

В правительственной резиденции состоялась церемония официального приема президента Таджикистана с участием губернатора префектуры Такатоши Нишиваки и председателя города Киото Дайсаку Кадокавой.

Рахмон на встрече высоко оценил уровень отношений между Таджикистаном и Японией и выразил удовлетворение ходом неуклонного развития и расширения сотрудничества между двумя странами, сообщает пресс-служба главы государства.

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Встреча продолжилась посещением «Замка Нидзёдзё», Эмомали Рахмон проявил заинтересованность к выращиванию деревьев во фруктовых садах и тенеобразующих деревьев.

В древнем Киото расположены 17 исторических мест, а «Замок Нидзёдзё» занимает особое место среди них и включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Основателем «Замка Нидзёдзё» является Токугава Иэясу, его строительство началось в 1601 году и завершилось в 1626 году.

Общая площадь замка составляет 275 тысяч квадратных метров и только на площади 8 тысяч квадратных метров построены различные здания. Замок, в основном, состоит из различных исторических сооружений и садов. В центре замка расположен Дворец Ниномару.

«Замок Нидзёдзё» создан как резиденция императора Киото. Сам дворец императора расположен в северо-восточной части замка.

В 1939 году «Замок Нидзёдзё» превратился в место для прогулок людей. На территории замка расположены несколько парков и садов с японскими вишневыми и сливовыми деревьями. В саду также имеется пруд, вымощенный различными камнями.

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