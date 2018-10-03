Любой из нас может назвать 10 самых популярных приложений - разработки крупнейших мировых IT-компаний. Но и таджикские разработчики создают хорошие и полезные мобильные приложения. А некоторыми вы даже уже успешно пользуетесь.

Специально для читателей «АП» мы сделали подборку 15 самых полезных приложений для Android, сделанных в Таджикистане.

1. Somon Объявления

Somon-Объявления является мобильным приложением сайта объявлений Somon.tj - Объявления в Таджикистане. Приложение предоставляет возможность бесплатно купить или продать машину, мебель, бытовую технику, электронику, снять, купить, сдать в аренду или продать квартиру или дом, купить одежду, косметику, найти или разместить необходимую вакансию. По словам владельцев, каждый день база пополняется более 1000 новыми объявлениями.

2. Таджикская клавиатура

Не на всех смартфонах по умолчанию установлена таджикская раскладка клавиатуры. Это приложение дает возможность Android-устройствам добавлять и использовать раскладку таджикской клавиатуры. При этом для установки и использования данного приложения не требуется дополнительных модулей.

Разработчиком приложения является 24TECH - коллектив специалистов в области визуальных коммуникаций и веб-проектов.

3. Курс Сомони: Доллар, Евро и Рубль в Таджикистане

Хотите купить доллар или хотите поменять евро на сомони? Но как быстро узнать в каком банке самый выгодный курс? Как быстро посчитать или сконвертировать валюту? Скачайте бесплатное приложение Курс Сомони, который будет вашим верным финансовым помощником. Это приложение собирает официальный курс валют со всех банков республики каждую минуту, данные автоматически загружаются в приложение и хранятся в вашем мобильном телефоне.

Разработчик - компания Build4Use.

4. Rakhsh Taxi Dushanbe

Rakhsh Taxi Dushanbe - это сервис от компании «Рахш Такси», который позволяет быстро вызвать такси в Душанбе, без звонка диспетчеру. Оно само определит ваше местоположение, позволит сделать заказ в пару касаний по экрану смартфона и предоставит полную детализацию. В приложении также доступны возможности срочного заказа, предварительного заказа и круглосуточная служба поддержки. Пользуясь приложением, вы получаете бонусные балы, которые можно потратить на поездки, а так же вы можете стать участником различных розыгрышей от компаний.

Разработчик - компания BIT Master.

Жителям Душанбе также доступны приложения других таксомоторных компаний - Сомон такси, Asian Express, Olu4a Taxi, Saboh Taxi Dushanbe.

5. Эсхата мобайл банкинг

С помощью мобильного Эсхата Мобайл банкинг от ОАО «Банк Эсхата», вы можете управлять средствами на своих счетах, открытых в банке, в любое удобное для вас время. Также доступны приложения других банков Таджикистана, в том числе: Spitamen Bank, Амонат Онлайн и IMON ibank.

Разработчик - копания Banks Soft Systems.

6. Таджикско-английский словарь

Приложение для перевода отдельных слов простой, но многофункциональный интерфейс, который позволяет сделать перевод удобно и очень быстро! Приложение работает офлайн, словарная база содержит более 100 000 слов и выражений. Нет необходимости переключать

языки, приложение автоматически распознает язык. Также имеется возможность добавлять новые слова.

В Play Маркет есть похожее приложение - Таджикский разговорник или Tajik - English Phrasebook (разговорник) для изучения русского и английского языка. Также для перевода с английского на таджикский и наоборот можно установить Таджикский Переводчик.

Разработчик – Amicotorino.

7. Чи Гап

«Чи Гап» - мобильное приложение, от сотовой компании Tcell с помощью которого можно бесплатно осуществлять и получать звонки, обмениваться сообщениями и совершать видеозвонки внутри приложения вне зависимости от местонахождения. Всё что необходимо для этого - наличие подключения пользователя к сети 3G/4G или Wi-Fi. Но приложение больше используется для совершения звонков с приложения на не зарегистрированные в «Чи Гап» номера мобильной и стационарной связи Таджикистана с любой точки мира по выгодным тарифам.

«Чи Гап» доступен на таджикском, русском и английском языках.

Другие сотовые операторы Таджикистана тоже запустили свои приложения. Например, Babilon-m запустил аналогичную программу MobiГап, а компания Мегафон Таджикистан приложение МегаФон Life.

8. Кодексҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон (Кодексы РТ)

В приложении собраны все кодексы Таджикистана. Приложение очень простое и удобно в использовании, работает офлайн. Пользователь в любой момент может открыть подходящий кодекс и найти нужную статью. Приложение предназначено для студентов и работников юридических отраслей.

Также, в Google play можно найти и установить Конституцию РТ, и другие кодексы страны по отдельности.

Разработчик - 24TECH.

9. Штрафы ГАИ Таджикистана 2018

Приложение очень полезно для водителей. Тут приведены 40 основных видов нарушений ПДД, согласно кодексу «Об административных нарушений РТ», а также расписаны размеры штрафов для каждой статьи. По идее разработчиков, данное приложение поможет водителям разобраться с протоколами сотрудников ГАИ и не быть обманутым.

Разработчиком приложения является программист под ником IMAM MAHDI.

10. Китобхона - Китобҳои дарсӣ, бадеӣ ва исломӣ (Библиотека)

В этом приложении собраны электронные варианты учебников по разным предметам для 1-11 классов, которые преподают в таджикских школах. Также в приложении можно найти литературные книги на таджикском языке и книги по исламу.

Разработчик - программист под ником ShoXrux TJ.

11. Ашъори Лоик Шерали (Сборник стихов Лоика Шерали)

Это приложение предназначено для любителей стихов известного поэта Лоика Шерали. В приложении собраны автобиография поэта, 560 стихов в текстовом формате и аудио-запись стихов в его личном исполнении.

Также для любителей поэзии доступны мобильные приложения Модарнома. Лоиқ Шералӣ (Поэма о матери Лоика Шерали), Умари Хайём. Рубоиёт (Рубаи Умара Хайяма), Ғазалиёти Саъди Шерозӣ (Газели Саади Шерози), Девони Хофиз (Сборник Хофиза Шерози), Рубоиёт. Рӯдакӣ (Рубаи Рудаки), Шоирони муосири тоҷик (Современные поэты Таджикистана).

Разработчик - копания ikArt.

12. Садои Дил - Мусиқиҳои тоҷики (Голос сердца, таджикская музыка)

В этом удивительном приложение, можно найти и прослушать множество песен на любом языке. Для поиска песни в интернете понадобится много времени и тратится больше трафика, а приложение поможет быстро найти любимую песню и загрузить его непосредственно из него.

Разработано программистом под именем ShoXrux

13. Афандии Тоҷикӣ | Таджикские анекдоты | TAJ Jokes

Это приложения юмористического сайта, первый ежедневно обновляемый ресурс в Таджикском Интернете. Каждый день появляются новые выпуски анекдотов, историй, афоризмов и стишков. В приложении можно найти анекдоты по категориям и оставлять комментарии. Для работы мобильного приложения нужен интернет. Однако администраторы предупреждают, что не несут ответственности за содержание присланных материалов, их возможное несоответствие действующему законодательству или оскорбительный характер.

Разработчик - компания MATIN.PRO.

14. Таджикская кухня 2017

В этом приложения собраны рецепты национальных блюд. Приложение позволяет добавить свой собственный рецепт.

Разработчик - программист под именем ShoXrux.

15. ASIA-Plus

Бесплатное мобильное приложение Asia-Plus будет запущено в начале 2019 года. Это уникальный источник новостей из Таджикистана и Центральной Азии на вашем мобильном устройстве. В приложении будет возможность поделиться контентом в соцсетях и сохранить публикацию в вашем мобильном устройстве. Также вы сможете слушать прямой эфир радио «Азия-Плюс» на своём телефоне, сообщить в редакцию о событии, свидетелем которого вы стали и много других «фишек».

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