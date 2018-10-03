Страна: США

Жанр: приключенческий экшн

Режиссер: Рубен Флейшер

Актеры: Том Харди, Мишель Уильямс, Риз Ахмед, Скотт Хэйз, Рейд Скотт

Премьера в Душанбе: 4 октября, смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз».

Забронировать билеты можно по телефонам 2350025, 988885801

Веном (Том Харди) - один из самых известных супергероев вселенной Человека-паука. Это симбиот, разумное существо инопланетного происхождения, которое вселяется в тело журналиста Эдди Брока.